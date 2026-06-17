飛常日誌 II｜185cm張馳豪演保安太逼真！自爆被旅客當真人問路勁尷尬

身高185cm的「長腿男神」張馳豪（Aska）在《飛常日誌 II》中飾演一名轉職機場保安的前頂流男團成員，其高大帥氣的制服造型獲網民激讚。Aska更自爆因外型太有說服力，在拍攝期間竟被真實旅客誤當為職員上前問路，場面搞笑又尷尬，沒想到這段經歷反而幫助他更投入角色！