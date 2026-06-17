飛常日誌 II｜185cm張馳豪演保安太逼真！自爆被旅客當真人問路勁尷尬
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身高185cm的「長腿男神」張馳豪（Aska）在《飛常日誌 II》中飾演一名轉職機場保安的前頂流男團成員，其高大帥氣的制服造型獲網民激讚。Aska更自爆因外型太有說服力，在拍攝期間竟被真實旅客誤當為職員上前問路，場面搞笑又尷尬，沒想到這段經歷反而幫助他更投入角色！
張馳豪演前頂流偶像轉行 呆萌表情引爆笑料
在昨晚的劇情中，張馳豪飾演的車成軒決心脫離娛樂圈，轉行成為機場保安。為了避免被認出而引發混亂，他刻意用黑超和鴨嘴帽將自己包得密密實實，造型十足「這個殺手不太冷」。豈料此舉反遭上司陳杰（洪永城飾）狠批，最終被迫以真面目示人，結果立即引發機場大混亂！這段搞笑劇情配上Aska喜感十足的「呆萌表情」，成功引發觀眾爆笑。
Aska自爆拍攝趣事 被真實旅客當職員問路
由於Aska穿上機場保安制服後入型入格，他受訪時笑言拍攝期間發生不少趣事，最搞笑的是經常被真正的旅客當成工作人員。他分享道：「最多遇到就係問路，都有試過着住制服幫旅客，例如佢哋行李箱跌咗，我就幫手去執番起。」Aska坦言，這些意想不到的互動讓他感覺自己真正成為了機場的一份子，他笑說：「嗰吓真係覺得好似有幫到件事、成為咗一份子咁。」
185cm身高44吋逆天長腿 張馳豪被封人肉衣架
身高達185cm的張馳豪，本身已擁有模特兒般的完美身型，再加上一雙逆天的44吋長腿，穿上任何服裝都輕易駕馭，堪稱「人肉衣架」。這次他穿上筆挺的機場制服，配上型格黑超，更將其身型優勢發揮得淋漓盡致，完美演繹了「最帥機場保安」的形象，難怪會引來真實旅客的誤會。
網民一面倒激讚 「有冇咁靚仔嘅保安先」
劇集播出後，網民對張馳豪的保安造型反應極為熱烈，紛紛留言大讚。網民留言：「有冇咁靚仔嘅保安先？」、「呢個身高著制服真係無敵，簡直係人肉衣架！」、「Aska啲呆萌樣好正，同個型仔樣好有反差萌！」、「如果機場保安真係咁靚仔，我日日都想去機場！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期