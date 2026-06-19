飛常日誌 II｜收視報捷？洪永城預告有好消息 張馳豪被追問除衫謝票嚇到口窒
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《飛常日誌 II》口碑收視雙豐收？劇中「飛常 5 人組」昨日接受《東張西望》訪問時，洪永城率先爆響口，預告將有好消息公布！而同場的張馳豪（Aska）更被主持追問會否「除衫謝票」，嚇得他當場口窒，反應極之搞笑！
洪永城率先爆響口 預告下周公布收視好消息
《飛常日誌 II》開播以來好評如潮，一眾演員亦馬不停蹄四出宣傳。昨日，「飛常 5 人組」接受《東張西望》訪問，當被問到對收視的期望時，洪永城顯得信心十足，更率先向觀眾大派定心丸，他笑著預告：「下個禮拜會有好消息公布。」此話一出，立即引起外界猜測劇集收視必定相當理想，令人期待下周的正式公布。
張馳豪被追問除衫謝票 嚇到口窒窒：公司安排啦
訪問期間，主持鄧凱文乘勢追擊，向有健碩身材的張馳豪（Aska）提問，若收視理想會否「除衫謝票」答謝觀眾。這個尖銳問題似乎殺了Aska一個措手不及，他當場「嚇到口都窒埋」，場面尷尬又好笑。Aska停頓片刻後，才尷尬地拋出一句：「公司安排啦…」其後他再補充：「相信到時會有唔同活動出嚟見大家嘅。」雖然他不置可否，但其曖昧態度已為觀眾留下無限想像空間。
網民聞言起哄勁期待：「坐等Aska找數！」
訪問片段播出後，網民對「除衫謝票」的提議反應熱烈，紛紛在網上起哄，向張馳豪催促「找數」。不少粉絲留言表示極度期待：「Aska唔好走數呀！」、「收視一定好好！坐等Aska找數！」、「嘩！除衫謝票？TVB咁大膽？」、「Tony講得咁肯定，收視應該爆硬，Aska準備定啦！」、「其實唔使除衫，多啲見面會已經好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期