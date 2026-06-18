飛常日誌 II｜張馳豪爆肌麒麟臂搶鏡！與鍾柔美神同步睥爆周嘉洛
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昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》中，張馳豪（Aska）與鍾柔美（Yumi）一場K房戲份意外成為焦點！二人展現驚人默契，神同步睥爆劇中癡戀劉穎鏇的周嘉洛，場面搞笑。不過，更多網民的目光卻被Aska的超強麒麟臂吸引，究竟他為角色下了多少苦功？
昨晚K房神同步 鍾柔美張馳豪齊睥爆周嘉洛
劇情講述程日飛（周嘉洛飾）對Carmen（劉穎鏇飾）一見鍾情，陷入癡迷狀態。當他與舒恩（Yumi飾）及車成軒（Aska飾）在員工休息室唱K時，完全無視旁人，霸佔屏幕發白日夢。此舉引來Yumi和Aska的極度無奈，二人無論是苦悶表情，還是睥爆周嘉洛的凌厲眼神，都展現出驚人的一致性，Yumi不屑埋怨，Aska則呆萌地食雞翼，完美演繹了《聲夢》同屆畢業生的絕佳默契！
張馳豪麒麟臂意外搶鏡 本人親解爆肌秘訣
除了兩人的神同步演出，該場戲的另一大亮點，絕對是張馳豪的超級麒麟臂！畫面中所見，即使他只是輕輕拎住一隻雞翼，手臂上結實的肌肉線條依然清晰可見，極為搶鏡，讓不少觀眾錯重點，紛紛討論其健碩身材。當被問到為了讓身形線條更完美，拍攝前有否進行特訓時，Aska親自回應：「主要比平時著重多咗健身部份同埋功能性訓練。」可見他為角色付出了不少努力，務求以最佳狀態示人。
網民錯重點激讚：Aska手臂仲好戲
劇集播出後，網民反應熱烈，不少人稱讚Yumi和Aska的化學作用十足，將一對無奈的同事演繹得相當到位。不過，更多留言都將焦點放在Aska的爆肌身材上，引發洗版式討論！有網民笑言：「周嘉洛對唔住，我全程淨係睇住Aska隻手臂！」、「隻麒麟臂勁過隻雞翼！」、「求Aska開班教做Gym！」、「Yumi同Aska真係好有默契，不愧係聲夢1出身！」、「呢個組合好新鮮，想睇佢哋多啲對手戲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期