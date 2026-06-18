飛常日誌 II｜張馳豪爆肌麒麟臂搶鏡！與鍾柔美神同步睥爆周嘉洛

昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》中，張馳豪（Aska）與鍾柔美（Yumi）一場K房戲份意外成為焦點！二人展現驚人默契，神同步睥爆劇中癡戀劉穎鏇的周嘉洛，場面搞笑。不過，更多網民的目光卻被Aska的超強麒麟臂吸引，究竟他為角色下了多少苦功？