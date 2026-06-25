飛常日誌 II｜戴祖儀周嘉洛CP不再！轉玩互寸鬧對方演技「勁Kam」？

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《飛常日誌 II》上周首播後好評如潮，劇中戴祖儀（Joey）與周嘉洛這對昔日螢幕情侶的互動成為焦點！兩人不再行感情線，反而轉為鬥氣冤家，昨晚一場「小學雞之戰」更令網民爆笑。究竟這對鬥嘴CP的火花從何而來？

昨晚小學雞之戰爆發 戴祖儀高八度鬧爆周嘉洛

昨晚劇情講到，戴祖儀與周嘉洛同樣要為機場拍攝宣傳片，二人竟為誰的演技較好而當眾互相踐踏。戴祖儀更七情上面，擺出「八婆仔」表情，高八度直斥周嘉洛的演技「勁Kam」，配上周嘉洛一臉「唔忿氣」的樣子，場面極度爆笑。其後，二人又因組隊參加業界競技體育比賽而爭執，周嘉洛狠批戴祖儀極度懶惰，被激到紮紮跳的戴祖儀立即以「叉住你」的招牌手勢回敬，整場充滿聲色藝的「小學雞之戰」火花四濺，搶盡眼球，不少觀眾都指兩人的互動比主線更有睇頭。

戴祖儀親解絕佳默契：我哋都係正面寶寶

對於與周嘉洛的互動充滿默契，戴祖儀笑言，這可能源於兩人私底下的性格相似。她解釋自己與周嘉洛都是圈中的「開心果」，總希望為身邊的人帶來歡樂。戴祖儀在訪問中甜笑表示：「我成日都覺得同嘉洛相處好好，同埋性格都似，因為大家都係想身邊人開心，都係正面寶寶。」這番話解釋了為何即使沒有感情線，兩人依然能擦出如此強烈的火花，從昔日情侶檔無痛轉型為鬥氣活寶貝，全因彼此都擁有一顆為大家帶來正能量的心。

昔日螢幕情侶變鬥氣冤家 回顧二人CP之路

戴祖儀與周嘉洛的螢幕火花並非首次出現，他們早在劇集《回歸》及《正義女神》中已飾演情侶（CP），並成功憑藉甜蜜互動入屋，成為觀眾喜愛的螢幕一對。當時不少網民都大讚二人外形合襯，化學作用十足。沒想到來到《飛常日誌 II》，編劇一改戲路，將兩人設定為沒有感情線的同事，但轉為鬥氣冤家的互動反而更見驚喜。這種從甜蜜情侶到「小學雞」互寸的轉變，不但沒有令觀眾失望，反而展現了他們更多樣化的演技和絕佳的喜劇節奏感。

網民勁buy鬥嘴CP：好睇過感情線！

對於戴祖儀與周嘉洛在劇中的全新互動模式，網民反應極為熱烈，紛紛表示比起傳統的感情線，這種鬥嘴模式更有追看性。留言區被一片讚好聲洗版：「呢對好笑過主角，每次出場都笑死！」、「戴祖儀個八婆樣做得好足，同周嘉洛好有火花！」、「求下編劇加返條感情線俾佢哋啦，鬥氣冤家最好睇！」、「以前覺得佢哋做情侶好襯，估唔到而家互寸仲好睇！」、「嘉洛個唔忿氣樣真係世界級！」

飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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