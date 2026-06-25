飛常日誌 II｜戴祖儀周嘉洛CP不再！轉玩互寸鬧對方演技「勁Kam」？

《飛常日誌 II》上周首播後好評如潮，劇中戴祖儀（Joey）與周嘉洛這對昔日螢幕情侶的互動成為焦點！兩人不再行感情線，反而轉為鬥氣冤家，昨晚一場「小學雞之戰」更令網民爆笑。究竟這對鬥嘴CP的火花從何而來？