飛常日誌 II｜戴祖儀獲監製激讚！45分鐘搞掂扭計細路女 專業表現震驚幕後！

戴祖儀（Joey）在《飛常日誌 II》中除了與男神們火花四濺，原來連與小演員對戲都非常耍家！在昨晚一場機場實景拍攝中，她面對極大時間壓力，竟在短短45分鐘內成功搞掂一位「扭計」小妹妹，其專業表現連監製都開口大讚，場面令人震驚！