飛常日誌 II｜戴祖儀獲監製激讚！45分鐘搞掂扭計細路女 專業表現震驚幕後！
機場實景拍攝遇難題 戴祖儀45分鐘內完成挑戰
昨晚劇情講述張穎（戴祖儀飾）溫柔安撫一位因不捨媽媽而扭計的小妹妹。據監製Andy透露，該場戲的拍攝環境極具挑戰，劇組需要在真實上緊客和貨的飛機上拍攝，時間限制僅得45分鐘。由於小朋友的情緒難以控制，起初大家都非常擔心會超時。沒想到，戴祖儀在正式拍攝前已做足準備，憑藉其超強的溝通能力，成功引導小演員入戲，最終僅用了3至4個Take便順利完成，完美達到監製要求，其效率和專業讓在場工作人員都為之讚嘆。
監製Andy大讚專業：Joey真係好犀利
對於戴祖儀的超水準表現，監製Andy讚不絕口，他憶述當時情況時表示：「好多時喺機場嘅拍攝都好緊逼，需要台前幕後去配合爭取時間，演員們都會做足準備去應付。好似呢場戲，要爭取喺真係上緊客同貨嘅飛機度拍，我哋當時一定要喺45分鐘內完成拍攝。但因為小朋友難控制，所以起初有啲擔心，但嗰日我一到現場，Joey已經同我講：『同個小朋友對好晒戲』，到真係埋位，Joey真係好Lead到個小朋友，我哋只係拍咗3-4個Take已搞掂，個小朋友完全跟到Joey嘅節奏，亦做到晒我嘅要求，Joey真係好犀利、準備得好好。」
戴祖儀自爆係「孩子王」 私下湊B練成絕技
原來戴祖儀能輕鬆搞掂小演員，全因她私下是名副其實的「孩子王」。她解釋自己與小朋友特別投緣，加上身邊很多朋友都已經結婚生子，讓她有很多機會與小朋友相處。Joey笑言：「其實我好鍾意小朋友，同埋我身邊好多朋友都結晒婚生晒小朋友，成日會同小朋友相處，所以都知點同佢哋玩同帶佢哋做嘢。」正是這些日常的「湊B」經驗，讓她練成一身與孩子溝通的絕技，並將其運用在拍攝工作中，展現出鏡頭前後都同樣溫柔有愛心的一面。
網民大讚人美心善：睇得出真心錫細路
這段幕後故事曝光後，網民紛紛對戴祖儀刮目相看，大讚她不只外表甜美，內心同樣善良。「估唔到戴祖儀咁叻湊細路，好感度大增！」、「抵佢紅，做足功課又專業！」、「睇劇嗰陣已經覺得佢安撫個小妹妹好溫柔，原來係真情流露！」、「又靚又叻又鍾意小朋友，完美女神！」、「呢啲幕後花絮好睇，睇到演員嘅另一面。」