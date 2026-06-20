飛常日誌 II ｜戴祖儀演惡頂港女狂踩張馳豪！私下大爆對方真實一面

《飛常日誌 II》除了馬國明搞笑演出，另一對CP亦成功搶焦！「美腿擔當」戴祖儀與張馳豪在劇中上演「一個願打一個願捱」的虐戀，女方猶如「太后降臨」般狂踩男方，形成極強「反差萌」，成功吸引觀眾眼球。戴祖儀近日受訪時，更親自拆解，大爆張馳豪私下的真實一面！