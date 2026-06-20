飛常日誌 II ｜戴祖儀演惡頂港女狂踩張馳豪！私下大爆對方真實一面
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《飛常日誌 II》除了馬國明搞笑演出，另一對CP亦成功搶焦！「美腿擔當」戴祖儀與張馳豪在劇中上演「一個願打一個願捱」的虐戀，女方猶如「太后降臨」般狂踩男方，形成極強「反差萌」，成功吸引觀眾眼球。戴祖儀近日受訪時，更親自拆解，大爆張馳豪私下的真實一面！
戴祖儀化身太后狂踩張馳豪
劇中，戴祖儀（Joey）飾演的張穎與張馳豪（Aska）飾演的車成軒因工作分配關係漸漸日久生情。有別於一般甜蜜CP，Joey奉行的是將男方踩到變地底泥的政策，除不斷花式老點對方，態度也猶如「太后降臨」。在前晚（18日）一集中，Joey不但老點Aska做外賣仔，更對外賣諸多不滿：「我咪講過減肥唔飲可樂咯，呢支咩嚟架？」之後更禁止Aska坐低打擾她與郭柏妍閒聊：「我哋女人講嘢你坐喺度做乜呢？」面對「我的野蠻女友」，Aska全程馴如綿羊般任由女方搓圓㩒扁，Joey的「港女式高傲」配上Aska的「弱勢男卑微」，形成了極強烈的「CP反差萌」。
戴祖儀親解私下關係：佢好就得人
被問到現實中的Aska是否也同樣「好恰」（好欺負），Joey笑言Aska的真實性格，確實與劇中的車成軒有點相似，但就絕對不是可以隨便欺負。她大讚拍檔是個好好先生，並以「」引出對方真實一面：「都係比較文靜、好好人、好乖巧，佢唔係好恰，佢係好就得人，性格好溫柔、斯文，又好願意幫人」。Joey的評價揭示了張馳豪在螢幕前後溫柔體貼的暖男形象，與劇中被欺負的弱勢角色形成有趣對比。
網民熱議反差萌CP：好有火花
這對「一個願打一個願捱」的組合播出後，隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾都認為這對CP火花十足，非常搶鏡，更期待他們之後的發展。「呢對好正，好過啲甜到漏嘅CP！」「戴祖儀做惡頂港女好入戲，張馳豪個樣又勁無辜，笑死！」「一個願打一個願捱，呢啲先係真愛！」「Aska真人原來係暖男，反差好得意！」「好想睇佢哋之後點發展，希望Aska可以反擊下！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期