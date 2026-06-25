飛常日誌 II｜張馳豪K房唱《非走不可》示愛？戴祖儀主動出擊逼供 網民勁興奮！

《飛常日誌 II》中，戴祖儀（Joey）與張馳豪（Aska）的「太后奴才 CP」人氣高企，深受網民愛戴！隨著劇情發展，Joey飾演的張穎即將調職做空姐，意味著與Aska的「出雙入對」職場生涯告終。昨晚Aska更罕有在K房高歌，到底這段關係會否有突破性發展？