飛常日誌 II｜張馳豪K房唱《非走不可》示愛？戴祖儀主動出擊逼供 網民勁興奮！

最新娛聞
東方新地

廣告

《飛常日誌 II》中，戴祖儀（Joey）與張馳豪（Aska）的「太后奴才 CP」人氣高企，深受網民愛戴！隨著劇情發展，Joey飾演的張穎即將調職做空姐，意味著與Aska的「出雙入對」職場生涯告終。昨晚Aska更罕有在K房高歌，到底這段關係會否有突破性發展？

張馳豪激罕K房高歌 借《非走不可》表露心跡

昨晚劇情迎來高潮，面對即將與「太后」戴祖儀分別，Aska飾演的「奴才」車成軒，罕有地在卡拉OK聚會上拿起咪高峰，深情獻唱失戀味極濃的經典金曲《非走不可》。雖然他沒有明言，但歌詞中的不捨之情，加上他投入的表情，明顯是藉歌抒情，向即將離開的Joey表達心跡。這個舉動瞬間擊中Joey飾演的張穎，令她即時墮入愛河，也讓螢幕前的觀眾看得相當肉緊，期待兩人關係能更進一步。

戴祖儀強勢反擊 今晚主動逼供兼示愛

接收到Aska的「歌聲表白」後，性格主動的戴祖儀決定不再等待！根據官方預告，在今晚播出的一集中，Joey飾演的張穎將會採取主動，向Aska「逼供兼示愛」，誓要弄清楚對方的心意。這對備受歡迎的「太后奴才CP」終於迎來關鍵時刻，到底Joey的強勢出擊能否成功打動Aska，讓這段曖昧關係開花結果，有情人終成眷屬？劇情發展絕對是今晚不容錯過的焦點。

「太后奴才CP」人氣高企 網民高呼在一起

戴祖儀與張馳豪在劇中的「太后奴才CP」設定，自開播以來便大受歡迎。Joey飾演的地勤主管張穎經常對下屬車成軒（Aska飾）呼呼喝喝，儼如「太后」使喚「奴才」，但二人之間充滿趣味的互動，以及在鬥氣中流露的關懷，成功俘虜大批觀眾。不少網民都認為這對組合火花十足，極具追看性，並在討論區瘋狂洗版，一致高呼希望編劇能讓他們「在一起」，成為劇中最受期待的感情線之一。

網民洗版力撐：呢對一定要Happy Ending！

自從Aska獻唱《非走不可》後，網民的討論更是達到沸點，紛紛表示支持這對CP。「Aska唱《非走不可》嗰下勁有feel，心都痛埋！」、「太后同奴才呢個設定好正，快啲一齊啦！」、「戴祖儀終於主動出擊，等咗好耐喇！」、「如果呢對最後唔埋一齊我會寄刀片俾編劇！」、「求劇透！到底佢哋最後點呀？」看來觀眾們都非常期待他們能有情人終成眷屬。

飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
飛常日誌ii 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 