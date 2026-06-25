飛常日誌 II｜張馳豪K房唱《非走不可》示愛？戴祖儀主動出擊逼供 網民勁興奮！
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《飛常日誌 II》中，戴祖儀（Joey）與張馳豪（Aska）的「太后奴才 CP」人氣高企，深受網民愛戴！隨著劇情發展，Joey飾演的張穎即將調職做空姐，意味著與Aska的「出雙入對」職場生涯告終。昨晚Aska更罕有在K房高歌，到底這段關係會否有突破性發展？
張馳豪激罕K房高歌 借《非走不可》表露心跡
昨晚劇情迎來高潮，面對即將與「太后」戴祖儀分別，Aska飾演的「奴才」車成軒，罕有地在卡拉OK聚會上拿起咪高峰，深情獻唱失戀味極濃的經典金曲《非走不可》。雖然他沒有明言，但歌詞中的不捨之情，加上他投入的表情，明顯是藉歌抒情，向即將離開的Joey表達心跡。這個舉動瞬間擊中Joey飾演的張穎，令她即時墮入愛河，也讓螢幕前的觀眾看得相當肉緊，期待兩人關係能更進一步。
戴祖儀強勢反擊 今晚主動逼供兼示愛
接收到Aska的「歌聲表白」後，性格主動的戴祖儀決定不再等待！根據官方預告，在今晚播出的一集中，Joey飾演的張穎將會採取主動，向Aska「逼供兼示愛」，誓要弄清楚對方的心意。這對備受歡迎的「太后奴才CP」終於迎來關鍵時刻，到底Joey的強勢出擊能否成功打動Aska，讓這段曖昧關係開花結果，有情人終成眷屬？劇情發展絕對是今晚不容錯過的焦點。
「太后奴才CP」人氣高企 網民高呼在一起
戴祖儀與張馳豪在劇中的「太后奴才CP」設定，自開播以來便大受歡迎。Joey飾演的地勤主管張穎經常對下屬車成軒（Aska飾）呼呼喝喝，儼如「太后」使喚「奴才」，但二人之間充滿趣味的互動，以及在鬥氣中流露的關懷，成功俘虜大批觀眾。不少網民都認為這對組合火花十足，極具追看性，並在討論區瘋狂洗版，一致高呼希望編劇能讓他們「在一起」，成為劇中最受期待的感情線之一。
網民洗版力撐：呢對一定要Happy Ending！
自從Aska獻唱《非走不可》後，網民的討論更是達到沸點，紛紛表示支持這對CP。「Aska唱《非走不可》嗰下勁有feel，心都痛埋！」、「太后同奴才呢個設定好正，快啲一齊啦！」、「戴祖儀終於主動出擊，等咗好耐喇！」、「如果呢對最後唔埋一齊我會寄刀片俾編劇！」、「求劇透！到底佢哋最後點呀？」看來觀眾們都非常期待他們能有情人終成眷屬。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期