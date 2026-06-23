飛常日誌 II｜朱敏瀚吳偉豪爆黑超對決！網民熱議誰是Cool魔2代接班人
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《飛常日誌 II》除了女角吸睛，一眾男神的顏值亦成為網民熱話！劇中飾演機師Captain K的朱敏瀚與飾演「飛行區運作員」安仔的吳偉豪（Ricco），近日就在網絡上引爆一場顏值大比拼，當中兩人的「黑超Look」更成為定勝負的關鍵，究竟誰才是網民心目中的新一代男神？
網民發起顏值比拼 黑超Look成勝負關鍵
自劇集播出後，朱敏瀚的型格機師與吳偉豪的陽光男孩形象各有捧場客，有關兩人誰更靚仔的討論在網上從未停止。有網民更發起意見搜集，試圖分出高下，結果發現最多人討論的，竟然是兩人的黑超造型。一個戴上黑超後氣場全開，另一個則被指除下黑超更顯魅力，令這場顏值對決變得更加激烈，引發網民熱烈討論。
朱敏瀚型絕TVB 獲封Cool魔2代接班人
在這次顏值比拼中，朱敏瀚憑著其黑超造型獲得大量支持。網民認為他飾演的Captain K戴上太陽眼鏡後，渾身散發出專業又冷酷的氣質，型格程度爆燈，直指其造型「型絕TVB」。更有不少觀眾認為他的氣場與當年《衝上雲霄II》的「Cool魔」張智霖有幾分相似，因此將他力捧為「Cool 魔 2 代」接班人，星味十足。
吳偉豪顏值獲高度評價 除黑超更靚仔
至於另一位男神吳偉豪，其顏值同樣獲得網民高度評價，不過情況卻有點不同。相對於朱敏瀚的黑超加持，網民普遍認為Ricco的五官本身已經非常出眾。有網民直接留言評價：「佢戴起黑超好靚仔，但係除咗黑超更加靚仔」，認為太陽眼鏡反而遮蓋了他精緻的五官和陽光氣息，足見其天生麗質的帥氣已完全征服觀眾。
網民意見兩極化 熱烈討論邊個更靚仔
對於這場男神對決，網民意見出現兩極化，各有支持者。「朱仔個黑超look真係無得輸，完全係Captain Cool嘅感覺！」「吳偉豪唔戴超個樣屈機啲，好陽光！」「兩個都好正，好難揀！一個行cool爆路線，一個行陽光暖男路線。」「朱敏瀚個氣場勁啲，似足機師。」「Ricco個樣精緻啲，點睇都咁靚仔。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期