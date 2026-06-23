飛常日誌 II｜朱敏瀚吳偉豪爆黑超對決！網民熱議誰是Cool魔2代接班人

《飛常日誌 II》除了女角吸睛，一眾男神的顏值亦成為網民熱話！劇中飾演機師Captain K的朱敏瀚與飾演「飛行區運作員」安仔的吳偉豪（Ricco），近日就在網絡上引爆一場顏值大比拼，當中兩人的「黑超Look」更成為定勝負的關鍵，究竟誰才是網民心目中的新一代男神？