飛常日誌 II｜朱敏瀚忍痛孭游嘉欣！虛脫失手掟女神落地 尷尬畫面曝光

今晚（26日）《飛常日誌 II》大結局，除了馬國明繼續搏命，朱敏瀚（朱仔）亦上演一幕英雄救美！為幫助行動不便的游嘉欣（游游）趕上航班，朱仔孭住她在樓梯狂奔，但原來拍攝背後，朱仔竟因體力透支失手將游游「掟落地」，引發全場爆笑，場面極度尷尬！