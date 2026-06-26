飛常日誌 II｜朱敏瀚忍痛孭游嘉欣！虛脫失手掟女神落地 尷尬畫面曝光

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今晚（26日）《飛常日誌 II》大結局，除了馬國明繼續搏命，朱敏瀚（朱仔）亦上演一幕英雄救美！為幫助行動不便的游嘉欣（游游）趕上航班，朱仔孭住她在樓梯狂奔，但原來拍攝背後，朱仔竟因體力透支失手將游游「掟落地」，引發全場爆笑，場面極度尷尬！

朱敏瀚重現英雄救美 意外掟游嘉欣落地

在今晚播出的大結局中，朱仔為了幫助劇中行動不便的游游離開隧道，不但要長時間孭著她，更要背著她走上極多級樓梯，但他依然面不改容，順暢地唸出對白，被封「神力朱」。而游游心心眼爬上朱仔雄厚背肌的一幕，更被指「神還原」當年消防員英雄救美的經典洗版圖。據監製Andy透露，由於朱仔孭著游游來回走了數小時，在排練最後一個鏡頭時竟不慎將她「掟落地」，Andy更笑言：「我忍唔住嗌 cut 同問朱仔，你作為一個男仔，可唔可以對女仔溫柔啲？」

游嘉欣親述被掟落地爆笑經過

對於這段爆笑經歷，游嘉欣記憶猶新，她詳細憶述：「其實朱仔拍呢場戲好辛苦，佢嗰時咁啱隻腳靭帶斷咗，但又要孭我又要上樓梯，我記得嗰晚佢行嗰趟樓梯至少行咗十幾廿次，係真係出晒汗。」她解釋被「掟落地」的真相：「佢放低我之後，我為咗配合角色行動不便嘅設定，我係需要多幾秒去用對手撐住自己，但因為佢真係再多一秒都撐唔到，冇等我做好晒個動作就放咗手，變相我就成個人跌低咗。最搞笑係，大家見面嘅畫面係，佢捉住我隻腳，但我個人又喺地下爬緊，諗番起都好搞笑。」

朱敏瀚帶傷上陣獲讚敬業

游嘉欣坦言非常佩服朱仔的敬業精神，即使腳部有傷依然堅持完成艱辛的拍攝。她非常心痛地表示：「嗰日真係辛苦佢，我感受到佢隻腳真係好痛好痛。」朱敏瀚強忍痛楚，為求最佳拍攝效果而帶傷上陣的專業態度，實在值得敬佩。

網民心痛朱仔：睇到都覺得痛

幕後花絮曝光後，網民反應極為熱烈，既心痛又覺得好笑。網民紛紛留言：「朱仔太敬業了吧！斷咗靭帶仲要孭人行十幾廿次樓梯！」、「又心痛又好笑，游游跌落地個畫面感好強烈！」、「神還原消防員救人圖，呢幕好經典！」、「希望朱仔隻腳快啲好返！」、「游游嘅描述好生動，完全想像到個尷尬畫面。」。

飛常日誌ii 朱敏瀚 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 朱敏瀚 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 朱敏瀚 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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