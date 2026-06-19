飛常日誌 II｜朱敏瀚「爆胸」一幕震撼網民！揭排骨仔變肌霸地獄級訓練秘辛
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昨晚（18日）《飛常日誌 II》一集劇情極具張力，當中朱敏瀚（朱仔）飾演的Captain K因冒險急降面臨調查，但網民焦點竟完全落在其「爆胸」身材上！身穿貼身機師恤衫的朱仔，側面看黑呔竟完全「凹」入其厚實胸肌之中，3D立體感畫面極震撼，究竟他如何由昔日「排骨仔」練成今天的「最強胸肌」？
昨晚劇情焦點 朱敏瀚爆肌恤衫入晒坑
在昨晚播出的劇情中，Captain K（朱敏瀚飾）為了保住100萬枝珍貴疫苗，不惜在惡劣的風切變情況下緊急降落，事後隨即被航空公司高層啟動「事故調查」，面臨嚴重的停飛處分。在接受調查的嚴肅場面中，觀眾的目光卻被朱仔的身材牢牢吸住。他身穿白色機師恤衫配上黑呔，雖然衣著密實，但從側面鏡頭可見，其胸肌異常飽滿，導致黑呔中間部分完全陷入胸肌之間的深坑，形成驚人的「入坑」效果，讓其「3D巨胸」稱號再次獲得認證，場面極度搶焦！
昔日排骨仔變身 朱敏瀚地獄級自律增肌之路
朱敏瀚能擁有如此最強胸肌，背後付出的努力絕對是地獄級！昔日被稱為「排骨仔」的他，如今已是TVB的「御用肌肉擔當」，全憑驚人的自律精神。據悉，本身屬瘦底的朱仔，在增肌期間強迫自己一日「硬塞」六餐，更創下每日進食20隻蛋白及狂吞水煮雞胸肉的驚人紀錄，務求攝取足夠蛋白質。在訓練方面，他堅持每週進行最少5日的重量訓練，主要透過大重量推胸及啞鈴飛鳥等動作瘋狂「虐肌」。即使遇上需要凌晨開工的拍攝日程，朱仔亦會堅持凌晨3點起床，空腹到健身房完成訓練，其毅力堪稱近年電視圈中最勵志的大隻仔神話。
網民驚嘆3D巨胸：名不虛傳！
朱敏瀚的爆肌身材引發網民熱烈討論，紛紛對其自律精神表示佩服。不少觀眾留言大讚畫面震撼，直呼「名不虛傳」！有網民留言表示：「件恤衫就快爆開咁，真係好誇張！」、「朱仔個胸真係唔講得笑，條呔都凹埋入去！」、「呢啲就係毅力嘅證明！由排骨仔練到咁真係好勵志！」、「睇到呢一幕真係嘩咗出聲，身材勁過好多健身教練！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期