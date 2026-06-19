飛常日誌 II｜朱敏瀚「爆胸」一幕震撼網民！揭排骨仔變肌霸地獄級訓練秘辛

昨晚（18日）《飛常日誌 II》一集劇情極具張力，當中朱敏瀚（朱仔）飾演的Captain K因冒險急降面臨調查，但網民焦點竟完全落在其「爆胸」身材上！身穿貼身機師恤衫的朱仔，側面看黑呔竟完全「凹」入其厚實胸肌之中，3D立體感畫面極震撼，究竟他如何由昔日「排骨仔」練成今天的「最強胸肌」？