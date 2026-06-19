飛常日誌 II｜朱敏瀚為救疫苗冒險急降！郭柏妍一句話力撐上司惹哭網民

昨晚（18日）《飛常日誌 II》上演了極為動人的一幕！朱敏瀚飾演的Captain K為拯救百萬枝疫苗而冒險急降，卻面臨停飛處分的危機。在他孤立無援之際，下屬方可兒（郭柏妍飾）的百分百信任與力撐，讓無數觀眾為之動容，究竟這段上司下屬情誼有多感人？