飛常日誌 II｜朱敏瀚為救疫苗冒險急降！郭柏妍一句話力撐上司惹哭網民
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昨晚（18日）《飛常日誌 II》上演了極為動人的一幕！朱敏瀚飾演的Captain K為拯救百萬枝疫苗而冒險急降，卻面臨停飛處分的危機。在他孤立無援之際，下屬方可兒（郭柏妍飾）的百分百信任與力撐，讓無數觀眾為之動容，究竟這段上司下屬情誼有多感人？
昨晚劇情緊張 Captain K為保百萬疫苗冒險急降
在昨晚播出的劇情中，一場突如其來的風切變天氣，讓Captain K（朱敏瀚飾）面臨艱難抉擇。為了保住機上1,000,000枝極其寶貴的疫苗，他毅然決定在惡劣天氣下冒險急降香港機場。雖然最終成功保住疫苗，但其冒險行為卻引發航空公司高層不滿，隨即啟動「事故調查」，令Captain K面臨被停飛的嚴重後果。整個過程氣氛緊張，讓觀眾看得膽戰心驚，同時也為Captain K的專業判斷和承擔感到敬佩。
郭柏妍百分百信任力撐上司：我相信佢
在Captain K面臨高層問責、可能斷送機師生涯的關鍵時刻，其下屬方可兒（郭柏妍飾）的反應成為全集最催淚的焦點。面對上司的困境，她沒有絲毫懷疑，反而展現出百分之百的信任，堅定不移地站在Captain K一方力撐到底。雖然劇中她沒有太多對白，但其堅定的眼神和支持的態度，完美詮釋了「我相信你」的無聲告白，這種超越工作關係的信任感，令這段上司與下屬的拍檔關係顯得格外動人。
網民感動留言：呢種信任好難得
Captain K與方可兒之間的情誼，深深打動了無數觀眾的心，引發網上熱烈討論。許多網民表示被郭柏妍的演出感動，紛紛留言稱讚這段劇情。有網民表示：「睇到方可兒撐Captain K嗰度眼濕濕！」、「呢啲先係真正嘅團隊精神！有個咁信自己嘅下屬，死而無憾啦！」、「好感動，現實工作好難有呢種上司下屬關係。」、「郭柏妍演得好好，嗰種堅定嘅眼神好有戲！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期