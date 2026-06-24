飛常日誌 II｜新人李茵彤客串彈起！憑「零港音」普通話獲監製欽點 揭戴假髮爆笑內幕

近期憑主持《唱錢》及參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》而備受關注的新人李茵彤（Desta），在昨晚（23日）的《飛常日誌 II》中驚喜客串，飾演一名內地學生。她一開口流利悅耳、完全零「港式口音」的普通話，即時技驚四座，更爆出原來她正是憑此絕技，在一眾演員中脫穎而出，獲得監製賞識！