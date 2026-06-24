飛常日誌 II｜新人李茵彤客串彈起！憑「零港音」普通話獲監製欽點 揭戴假髮爆笑內幕
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近期憑主持《唱錢》及參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》而備受關注的新人李茵彤（Desta），在昨晚（23日）的《飛常日誌 II》中驚喜客串，飾演一名內地學生。她一開口流利悅耳、完全零「港式口音」的普通話，即時技驚四座，更爆出原來她正是憑此絕技，在一眾演員中脫穎而出，獲得監製賞識！
昨晚驚喜客串 流利普通話技驚四座
在昨晚的《飛常日誌 II》中，李茵彤客串飾演一名內地學生，雖然戲份不重，但她甫開口即成全場焦點。她所說的普通話不但發音標準，聲線悅耳，而且完全沒有一般香港演員的口音，表現令人眼前一亮。據悉，Desta之所以能夠成功獲得這個角色，正是因為她在面試時展現出超水準的普通話能力，其「超標準普通話發音吸引了監製的注意」，最終令她在一眾面試演員中脫穎而出，成功奪得演出機會。
李茵彤親解戴假髮之謎：「覺得好搞笑」
除了語言天份，李茵彤在劇中的假髮造型亦引起了觀眾的好奇。原來這個造型背後有個有趣故事，Desta受訪時笑著解釋，當時她正為主持節目《唱錢》而染了一頭啡髮，但《飛常日誌 II》的角色設定上不能是啡色頭髮，所以劇組決定讓她全程戴假髮上陣。她笑言：「因為嗰時我已經主持緊《唱錢》染咗啡髮，但因為呢套劇嘅角色唔可以啡色頭髮，所以就全程戴假髮上陣喇，我依家睇番自己個 Look，覺得好搞笑。」
語言天才起底 福建中學出身擅長多國語言
李茵彤的超卓普通話能力，原來與其背景大有關係。翻查資料，Desta畢業於福建中學，該校一向非常注重中國文化與語言發展，為學生提供了極佳的普通話培訓環境。而Desta本身亦甚有語言天份，喜歡挑戰不同語言的歌曲，除了粵語、英文及普通話外，連日文也相當擅長。這位備受力捧的新人，除了獲欽點演出新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，早前亦憑主持《唱錢》入屋，前途無可限量。
網民大讚有潛力：「新一代實力派！」
李茵彤的驚喜演出獲得網民一致讚賞，不少人認為她是充滿潛力的新一代演員。網民紛紛留言：「佢啲普通話真係好標準，完全聽唔出係香港人！」「原來係《唱錢》個主持！多才多藝喎！」「個假髮look雖然好搞笑，但都睇得出係靚女！期待佢喺《三代同糖》嘅演出！」「TVB終於有啲有實力嘅新人，唔係淨係靠樣！」「有語言天份真係好著數，監製都睇中佢！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期