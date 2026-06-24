飛常日誌 II｜李茵彤憑超標準普通話獲監製賞識！自爆全劇戴假髮原因勁搞笑

近日憑主持《唱錢》及參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》而人氣急升的新人李茵彤（Desta），在昨晚（23日）《飛常日誌 II》驚喜客串！她飾演一名內地學生，大騷一口零港音的流利普通話，原來這正是她獲監製欽點的原因！Desta更自爆拍攝時全程戴假髮，背後原因令人意想不到！