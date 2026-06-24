飛常日誌 II｜李茵彤憑超標準普通話獲監製賞識！自爆全劇戴假髮原因勁搞笑
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近日憑主持《唱錢》及參演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》而人氣急升的新人李茵彤（Desta），在昨晚（23日）《飛常日誌 II》驚喜客串！她飾演一名內地學生，大騷一口零港音的流利普通話，原來這正是她獲監製欽點的原因！Desta更自爆拍攝時全程戴假髮，背後原因令人意想不到！
昨晚客串勁搶鏡！李茵彤零港音普通話獲激讚
李茵彤在昨晚一集客串飾演內地學生，表現相當亮眼。她大晒流利普通話，不但發音標準悅耳，而且完全沒有「港式口音」，令觀眾眼前一亮。原來Desta之所以能夠在一眾面試演員中脫穎而出，客串《飛常日誌 II》，正是因為她超標準的普通話發音吸引了監製的注意，憑實力獲得演出機會，證明語言能力是她的事業一大優勢。
語言學霸起底！李茵彤福建中學出身擅長多國語言
翻查資料，李茵彤的語言天份有跡可尋。她畢業於福建中學，該校一向非常注重中國文化與語言發展，為學生提供了極佳的普通話培訓環境。除了母語粵語、英文及普通話外，Desta本身亦喜歡挑戰不同語言的歌曲，連日文也相當擅長，可見她甚有語言天份，難怪在劇中的普通話對白說得如此流暢自然。
李茵彤自爆戴假髮之謎！親解搞笑原因
除了語言能力，李茵彤在劇中的假髮造型亦成為另一亮點。她受訪時親自解開這個謎團，原因相當搞笑。她笑言：「因為嗰時我已經主持緊《唱錢》染咗啡髮，但因為呢套劇嘅角色唔可以啡色頭髮，所以就全程戴假髮上陣喇，我依家睇番自己個 Look，覺得好搞笑。」為了角色連貫性而犧牲髮型，足見其專業態度。
網民睇好上位：「呢個新人有前途！」
李茵彤的亮眼表現引來不少網民關注，並看好她的發展潛力。「嘩，佢啲普通話真係好標準，完全聽唔出係香港人！」「原來係為咗個角色戴假髮，好敬業！」「《唱錢》已經覺得佢好Sharp，估唔到拍劇都得！」「有語言天份好著數，TVB應該俾多啲機會佢！」「個假髮look又真係幾搞笑，不過都carry到！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期