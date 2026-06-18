飛常日誌 II｜洪永城霸屏自揭雙面人設！親解暖男VS寸嘴男真相：對老婆同翠如唔同

洪永城（Tony）最近霸屏翡翠台黃金時段，在8點半檔的《飛常日誌 II》中是「口甜暖男」，轉頭在9點半檔的《走過歷史大地》卻變「窒頭窒勢男」，形象極端反差引起熱議。到底哪一個才是真實的他？Tony近日受訪時親自解畫，大爆「暖男」與「寸嘴」兩種性格的背後真相！