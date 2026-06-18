飛常日誌 II｜洪永城霸屏自揭雙面人設！親解暖男VS寸嘴男真相：對老婆同翠如唔同
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洪永城（Tony）最近霸屏翡翠台黃金時段，在8點半檔的《飛常日誌 II》中是「口甜暖男」，轉頭在9點半檔的《走過歷史大地》卻變「窒頭窒勢男」，形象極端反差引起熱議。到底哪一個才是真實的他？Tony近日受訪時親自解畫，大爆「暖男」與「寸嘴」兩種性格的背後真相！
洪永城黃金時段自己打自己 形象兩極引熱議
近期觀眾每晚打開電視，都能看到洪永城的身影。在《飛常日誌 II》中，他飾演的陳杰是個無微不至的暖男，對女友呵護備至；但在緊接播出的旅遊節目《走過歷史大地》中，他卻搖身一變，化身「寸嘴」主持，經常與拍檔互窒，製造火花。兩種截然不同的螢幕形象在同一晚出現，讓不少觀眾好奇他私下的真實個性。
Tony親自解畫「暖男係後天培養」
對於自己的雙面形象，Tony笑言其實兩者兼備，而「暖男」一面更是為愛妻而設。他受訪時甜蜜表示：「暖男係後天培養嘅，因為我老婆係乜都衝嘅人，所以我要背後幫佢做番 balance 同埋預備番晒所有嘢。」一字一句盡顯愛妻之情，原來螢幕上的暖男形象，靈感正正源於現實中對太太的體貼與照顧。
寸嘴原來係好友限定「好似翠如咁」
至於「寸嘴」的一面，Tony則解釋這是「好友限定」的模式，並非對所有人都會這樣。他特別點名好友黃翠如：「我唔係每個人都咁做，好朋友先會咁做，好似翠如咁，其他主持我點敢做呢樣嘢。」他強調，這種互動主要是為了節目效果，希望為觀眾帶來歡樂，並補充：「同埋最緊要係為效果，觀眾睇得開心。」
網民大讚愛妻號：識分寸好男人
洪永城剖白雙重人設的真相後，網民對他的好感度大增，大讚他是個懂得拿捏分寸的好男人。不少留言指：「原來暖男係對老婆，寸嘴係對老友，識玩！」「洪永城真係好錫老婆！」「8點半同9點半完全兩個人，演技好！」「對住翠如先寸嘴，呢啲就係真友情啦！」「兩種Tony都鍾意睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期