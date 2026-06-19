飛常日誌 II｜馬國明洪永城殺入機場謝票！Tony保安上身開路 鍾柔美空姐Look獲激讚
廣告
《飛常日誌 II》劇組為答謝觀眾支持，昨日（18日）拉大隊殺入機場大搞謝票活動！由馬國明、洪永城（Tony）率領第二季新加盟的張馳豪（Aska）、鍾柔美（Yumi）及倪樂琳（Ellyn）齊齊著上制服現身，場面墟冚，當中洪永城更超入戲變身保安，究竟現場有幾熱鬧？
洪永城保安上身超入戲 粉絲逼爆機場場面墟冚
眼見《飛常日誌 II》的「制服大軍」突襲機場，現場瞬間引起一陣哄動，大批遊客及粉絲紛紛湧上前要求合照及打卡留念！在劇中飾演總保安主任陳杰的洪永城，在謝票過程中竟然「真‧保安」上身，全程拿著Banner不斷為其他演員開路，更細心吩咐熱情的粉絲要小心睇路，表現相當入戲！不過，Tony在做好保安工作的同時，亦不忘抽身維持主持人形象，主動與粉絲傾偈閒聊，被現場人士大讚「好搞笑！」，成功炒熱氣氛。
鍾柔美空姐Look仙氣爆棚 倪樂琳獲封最美地勤
為配合劇情，一眾演員昨日均以劇中造型現身。馬國明穿上客服制服，而洪永城及張馳豪則以機場保安Look亮相。全場焦點則落在兩位小花鍾柔美（Yumi）及倪樂琳（Ellyn）身上，她們分別以空姐及地勤Look登場，仙氣十足。特別是第二度以空姐造型示人的Yumi，獲網民留言洗版式大讚：「超美的 Yumi」、「Yumi 今日好靚」。而首次加入的倪樂琳亦憑著甜美外型，被網民封為「最美地勤」，人氣高企。
網民洗版大讚靚女 粉絲特製應援勁有心思
除了演員落力宣傳，一眾粉絲亦非常有心。「聲夢孖寶」Yumi及Aska的粉絲們，更特地攜帶了二人在劇中的「角色應援紙牌」到場支持偶像，令現場氣氛「飛常」熱烈。網上討論區亦被相關相片洗版，不少網民都表示羨慕現場觀眾，紛紛留言：「好想喺機場撞到佢哋！」、「Tony真係好搞笑，完全係陳杰上身！」、「Yumi空姐look真係無得輸！」、「成班都好養眼，支持《飛常II》！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期