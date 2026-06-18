飛常日誌 II｜洪永城嬲爆高海寧瞞住一件事！驚揭背後超窩心真相冧暈對方

昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》劇情極具張力，劇中洪永城（Tony）飾演的陳杰，在得知女友芷珊（高海寧飾）即將調往上海交流一年時，竟是最後一個才知道，場面一度極為尷尬！陳杰全程擺出嬲爆樣，當所有人都以為「世界大戰」一觸即發之際，劇情卻迎來驚人反轉，究竟他為何如此生氣？