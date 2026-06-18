飛常日誌 II｜洪永城嬲爆高海寧瞞住一件事！驚揭背後超窩心真相冧暈對方
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昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》劇情極具張力，劇中洪永城（Tony）飾演的陳杰，在得知女友芷珊（高海寧飾）即將調往上海交流一年時，竟是最後一個才知道，場面一度極為尷尬！陳杰全程擺出嬲爆樣，當所有人都以為「世界大戰」一觸即發之際，劇情卻迎來驚人反轉，究竟他為何如此生氣？
昨晚嬲爆攤牌「你當我咩人呀」
劇情講述，當陳杰（洪永城飾）發現全公司上下都知道女友芷珊（高海寧飾）要離港一年，唯獨自己被蒙在鼓裏，他即時嬲爆質問：「所有同事都知道，唯獨我唔知道，點解？你當我咩人呀」、「你覺得係我問題呀？」面對男友的連番炮轟，芷珊懷著「必死」的心情準備認錯，氣氛緊張到極點，觀眾都為她捏一把冷，以為這段感情即將迎來重大危機。
驚人反轉！洪永城窩心舉動冧暈高海寧
正當芷珊準備道歉時，表面一直憤怒的陳杰卻突然語氣一轉，帶點佻皮地說：「重點係你唔早啲同我講，畀時間我準備呀！」原來他生氣並非因為被隱瞞，而是擔心不夠時間為女友準備好一切。為了讓芷珊盡快適應上海生活，他不但細心準備了防敏牙膏、加濕器及鞋墊等生活細軟，更承諾會安排假期幫忙照顧她的囡囡，窩心程度爆晒燈！陳杰全程柔情蜜意又口甜舌滑，讓芷珊感動到又笑又喊，整個場口充滿粉紅氣泡，甜蜜滿瀉。
網民熱議絕世好男友：「太屈機！」
這段「假嬲真關心」的劇情播出後引起網民熱烈討論，紛紛大讚陳杰是「絕世好男友」。有網民留言：「呢啲男朋友邊度搵？嬲原來係因為想對佢更好，呢下反轉好sweet！」、「洪永城做暖男好有說服力，睇到我又喊又笑！」、「表面嬲爆，內裏原來係超級暖男，呢種反差萌太屈機！」、「高海寧個角色真係幸福，有個咁嘅男友！」亦有網民笑言：「現實中嘅Tony都係咁就好喇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期