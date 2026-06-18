飛常日誌 II｜洪永城嬲爆高海寧離港？驚人反轉變絕世好男友嚇呆馬國明！

昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》劇情極具張力，陳杰（洪永城飾）驚悉女友芷珊 Joyce（高海寧飾）將調往上海一年，竟是最後一個知道，場面一度火藥味濃。當尚偉（馬國明飾）與勝祥（徐榮飾）擔心世界大戰一觸即發之際，陳杰的反應卻出現驚人反轉，究竟他嬲爆背後隱藏著甚麼秘密？