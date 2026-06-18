飛常日誌 II｜洪永城嬲爆高海寧離港？驚人反轉變絕世好男友嚇呆馬國明！
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昨晚（17日）播出的《飛常日誌 II》劇情極具張力，陳杰（洪永城飾）驚悉女友芷珊 Joyce（高海寧飾）將調往上海一年，竟是最後一個知道，場面一度火藥味濃。當尚偉（馬國明飾）與勝祥（徐榮飾）擔心世界大戰一觸即發之際，陳杰的反應卻出現驚人反轉，究竟他嬲爆背後隱藏著甚麼秘密？
昨晚嬲爆攤牌「你當我咩人呀」
劇情講述，當陳杰得知全公司同事都比他早知道 Joyce 要離港的消息後，即時嬲爆質問：「所有同事都知道，唯獨我唔知道，點解？你當我咩人呀」、「你覺得係我問題呀？」句句充滿火藥味，讓 Joyce 懷著「必死」的心情準備向男友認錯。在旁的死黨阿偉及勝祥更是嚇得「眼碌碌」兼「頭擰擰」，擔心二人隨時開戰，緊張氣氛籠罩全場。
洪永城驚人反轉「重點係你唔早啲講」
正當 Joyce 以為大難臨頭，陳杰卻突然變臉，語氣轉為佻皮又溫柔：「重點係你唔早啲同我講，畀時間我準備呀！」原來他生氣只是因為不夠時間為女友準備到上海生活的一切所需。他不但細心到連防敏牙膏、加濕器及鞋墊都準備妥當，更承諾會請假幫忙照顧 Joyce 的囡囡，窩心程度爆燈。陳杰全程柔情蜜意，令 Joyce 感動到又笑又喊，整個場口充滿粉紅氣泡。
馬國明徐榮神同步食花生 驚變爆笑場面
這段充滿反轉的「衝突戲」中，一大亮點絕對是旁邊食花生的馬國明與徐榮。當陳杰嬲爆爆時，兩人嚇到不敢出聲，但又藏不住八卦的心，又驚又要睇戲的狀態十分爆笑。鏡頭捕捉到馬國明及徐榮「神同步」的食花生表情，完美演繹了擔心兄弟又想知後續的矛盾心情，充分展現了兩位演員的默契與火花，為緊張的劇情增添不少笑料。
網民激讚陳杰：呢啲男友邊度搵
劇集播出後，陳杰的「絕世好男友」行為引起網民熱烈討論，紛紛大讚角色設定窩心。不少觀眾留言表示被感動：「陳杰呢種男友真係絕種生物！」「睇到我又喊又笑，好感動！」「洪永城做得好好，個反差好正！」「馬明同徐榮食花生個樣根本就係我本人！」「呢段戲真係睇得好開心，好Sweet呀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期