飛常日誌 II｜胡敏芝首演聾啞少女！為2句手語對白苦練一星期 專業精神獲激讚

《飛常日誌 II》除了劉穎鏇搶鏡，憑《麻雀樂團》成功入屋的小花胡敏芝（Karen）亦有驚喜演出！她首次挑戰飾演聾啞少女，雖然手語對白僅得兩句，但她竟為此苦練足足一星期，其專業態度引發熱議，究竟零對白演出有多困難？