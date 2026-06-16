飛常日誌 II｜胡敏芝首演聾啞少女！為2句手語對白苦練一星期 專業精神獲激讚

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《飛常日誌 II》除了劉穎鏇搶鏡，憑《麻雀樂團》成功入屋的小花胡敏芝（Karen）亦有驚喜演出！她首次挑戰飾演聾啞少女，雖然手語對白僅得兩句，但她竟為此苦練足足一星期，其專業態度引發熱議，究竟零對白演出有多困難？

胡敏芝首演聾啞少女 零對白演出靠表情

昨晚《飛常日誌 II》中，除了郭柏妍（Rosita）飾演二副機師，以嚴肅認真Tone廣播大晒反差萌外，另一位備受「語言天份」考驗的就是胡敏芝。Karen在劇中挑戰飾演聾啞少女，手語對白只有簡單的「跌爛咗耳機聽唔到嘢」及「我係聾啞人士，我有時間可以同你做問卷」兩句。對於首次零對白演出，Karen坦言有難度，因為所有情緒都只能單靠表情和手部動作來傳達，她直言：「因為要淨係靠表情同手去做情緒。」

胡敏芝親揭幕後苦功：係咁loop片成個星期

雖然手語對白不多，但胡敏芝依然為角色做了大量準備，她接受訪問時透露，這是她首次學習手語，為此練習了整整一個星期，十分專業。她分享道：「劇組有請手語老師教我，老師仲拍埋片 send 畀我練，所以我就係咁 loop 咗啲片成個星期。」為短短兩句對白便花上一星期時間重複練習，敬業精神實在值得一讚。

27歲胡敏芝拍住19歲鍾柔美 網民讚零年齡差

除了挑戰演聾啞人士夠搶鏡，昨晚Karen與鍾柔美（Yumi）手牽手跑住趕飛機一幕亦相當吸睛。有網民笑言，現年27歲的Karen，驟眼看與19歲的Yumi完全沒有年齡差，大讚Karen少女味十足，保養得宜。另外，男子組方面，近日人氣急升的周嘉洛亦成為焦點，事緣出名大隻的嘉洛仔，穿上西褲後其臀部顯得極為堅挺，被笑言極有機會繼「爆衫麒麟臂」後再度引發熱話。

網民大讚專業：為兩句對白練足一星期！

胡敏芝為角色的付出獲得網民一致好評，不少人留言大讚其專業態度，認為她非常用心。網民紛紛表示：「好專業！得兩句手語都練成個禮拜，抵讚！」、「Karen真係好有心機，呢啲演員值得更多機會。」、「完全睇唔出佢27歲，同Yumi一齊好似兩姊妹！」、「零對白最考演技，佢做得好好，表情好到位。」

飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 胡敏芝 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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