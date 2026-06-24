飛常日誌 II｜郭柏妍晒逆天長腿掀熱話！自爆拍戲辛酸：對腳成日撞瘀
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「腳柏妍」郭柏妍（Rosita）在昨晚（23日）播出的《飛常日誌 II》中再次成為焦點！劇情講述她因懷疑遺傳病而停飛，但觀眾目光全被她的完美S身形及逆天長腿吸引。不過風光背後，Rosita卻自爆每次著短打拍攝都苦不堪言，究竟她經歷了甚麼？
昨晚劇情焦點！郭柏妍OL短打露腰裝勁吸睛
在昨晚的劇情中，方可兒（郭柏妍飾）因懷疑自己遺傳了家族病，決定暫時停飛，令男友安仔（吳偉豪飾）擔心不已。雖然劇情帶點沉重，但郭柏妍的造型卻極度吸睛。無論是充滿少女感的OL短打套裝，還是青春活潑的露腰運動裝束，都完美凸顯了她迷人的纖腰及S形身段。繼第一季獲封「腳柏妍」後，Rosita今季可謂火力全開，再次大晒其身材的先天優勢，讓觀眾大飽眼福。
郭柏妍親揭辛酸！「對腳成日撞瘀畀蚊咬」
雖然郭柏妍憑一雙美腿成為網民寵兒，但她受訪時卻大爆拍攝短打造型的辛酸史。她笑言自己雙腿是劇組的「重點保護對象」，因為非常容易受傷。她透露：「其實好多劇組同事都知，我對腳成日都好容易受傷，唔係撞瘀就係畀蚊咬，所以只要一拍腳嘅 Close up，我就要用好多時間瘋狂補妝。」她更表示今季飾演副機師多了穿長褲的機會，讓她輕鬆不少，可見「美腿天花板」得來不易。
夕陽絕美構圖！郭柏妍步向朱敏瀚一幕被封經典
除了日常造型，郭柏妍在劇中更創造了一幕經典畫面。當時她徐徐步向正在望向窗外的Caption K（朱敏瀚飾），鏡頭完美捕捉到唯美的夕陽餘暉映照在她身上的畫面，配上她筆直修長的雙腿，構成一幅絕美構圖。此幕在網上成功引爆熱議，不少網民都大讚畫面唯美，更稱郭柏妍是「美腿天花板」，成為劇集一大經典場面。
網民洗版激讚：「真係美腿天花板！」
劇集播出後，網民對郭柏妍的美態讚不絕口，並對她背後的辛酸表示心痛。「呢一幕真係靚到癲！攝影師加雞髀！」「Rosita身材真係冇得輸，又靚又努力！」「原來對靚腳背後咁多辛酸，真係唔易做，加油呀！」「聽到佢話成日撞瘀好心痛，希望劇組好好照顧佢。」「今季做副機師著褲都好型，期待佢更多唔同造型！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期