飛常日誌 II｜郭柏妍晒逆天長腿掀熱話！自爆拍戲辛酸：對腳成日撞瘀

「腳柏妍」郭柏妍（Rosita）在昨晚（23日）播出的《飛常日誌 II》中再次成為焦點！劇情講述她因懷疑遺傳病而停飛，但觀眾目光全被她的完美S身形及逆天長腿吸引。不過風光背後，Rosita卻自爆每次著短打拍攝都苦不堪言，究竟她經歷了甚麼？