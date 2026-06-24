飛常日誌 II｜郭柏妍再封「美腿天花板」！親揭短裙背後辛酸：對腳成日受傷
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有「腳柏妍」之稱的郭柏妍（Rosita），在昨晚（23日）播出的《飛常日誌 II》中再次成為焦點！劇情講述她懷疑自己有家族遺傳病，但觀眾的目光卻完全被她的完美S身形及逆天長腿吸引。無論是OL短打套裝還是露腰運動裝，都將其身材優勢表露無遺，不過風光背後，Rosita卻自爆每次著短打拍攝都是有苦自己知！
昨晚火力全開 S身形配美腿引爆討論
昨晚劇情講述方可兒（郭柏妍飾）因懷疑遺傳了家族病，決定暫時停飛，令男友安仔（吳偉豪飾）擔心不已。雖然劇情帶點沉重，但郭柏妍的造型卻極度吸睛。被網民熱捧為「腳柏妍」的她，在劇中無論是穿上少女感十足的OL短打套裝，還是青春活潑的露腰運動裝束，都完美凸顯其迷人纖腰及S身形。其中一幕她徐徐步向望向窗外的Caption K（朱敏瀚飾），鏡頭在唯美夕陽餘暉下，完美捕捉了Rosita的修長美腿，構成一幅絕美構圖，難怪在網上成功引爆熱話。
郭柏妍親揭辛酸：「瘋狂補妝」
幕前盡騷美腿，但郭柏妍受訪時卻笑言，每次拍攝短打戲份都讓她相當頭痛。她透露自己的雙腿是「多災多難」的代表，很容易受傷。郭柏妍直言：「其實好多劇組同事都知，我對腳成日都好容易受傷，唔係撞瘀就係畀蚊咬，所以只要一拍腳嘅 Close up，我就要用好多時間瘋狂補妝。」她更笑稱，今季飾演副機師穿長褲的時間變多，反而讓她覺得「好輕鬆」，一語道出美麗背後的辛酸。
「腳柏妍」封號由來 第一季已成焦點
郭柏妍「腳柏妍」的稱號並非浪得虛名，早在《飛常日誌》第一季時，她已因經常以短打造型亮相而備受網民關注。當時她飾演的機場地勤角色，多套制服及便服造型都以短裙或短褲為主，大方展現其修長美腿，成功引起網民熱烈討論，並為她創立「腳柏妍」這個稱號，人氣急升。來到第二季，她的人氣及美腿依然是劇集的一大看點。
網民激讚「美腿天花板」：畫面太靚！
對於郭柏妍在劇中的亮麗演出，網民一面倒給予好評，大讚她是「美腿天花板」。不少留言都指畫面太美：「Rosita真係360度無死角，個夕陽shot靚到可以做wallpaper！」「原來著短裙咁辛苦，真係台上一分鐘，台下十年功！」「又靚又敬業，支持郭柏T妍！」「安仔（吳偉豪飾）真係幸福！」「難怪監製咁鍾意影住佢對腳，真係屈機！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期