飛常日誌 II｜郭柏妍再封「美腿天花板」！親揭短裙背後辛酸：對腳成日受傷

有「腳柏妍」之稱的郭柏妍（Rosita），在昨晚（23日）播出的《飛常日誌 II》中再次成為焦點！劇情講述她懷疑自己有家族遺傳病，但觀眾的目光卻完全被她的完美S身形及逆天長腿吸引。無論是OL短打套裝還是露腰運動裝，都將其身材優勢表露無遺，不過風光背後，Rosita卻自爆每次著短打拍攝都是有苦自己知！