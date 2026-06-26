飛常日誌 II｜鍾柔美吳偉豪體驗人手泊飛機！絕密畫面公開 監製爆拍攝內幕

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《飛常日誌 II》除了劇情緊湊，更帶出大量航空冷知識，在今晚（26日）大結局中，劇組更成功將「人手停泊飛機」的絕密場面搬上螢幕！鍾柔美（Yumi）與吳偉豪（安仔）更親身體驗，到底這個極罕見的畫面是如何拍攝出來的？監製親自揭開了背後的秘密！

Yumi吳偉豪上演真實飛機泊位

在最後一集的劇情中，葉舒恩（鍾柔美飾）被調職至飛行區做Trainee，並在安仔（吳偉豪飾）的帶領下，體驗了飛行區特有的「極速巡邏車速」。最令人驚喜的是，她還在安仔指導下，親身體驗人手停泊飛機的指揮工作。鏡頭前，Yumi戴上黑超的造型相當有型，與吳偉豪一同指揮飛機泊位的畫面，專業得來又充滿新鮮感，讓觀眾大開眼界。

監製Andy揭秘幕後拍攝過程

監製Andy透露，為了呈現最真實的畫面，劇組獲機管局全力協助，安排了真實的停機坪工作人員，將整個人手帶機泊位的完整流程拍攝下來。因此，觀眾在遠鏡頭看到的，其實是真實的飛行區運作員在進行指揮。而近鏡及正面鏡頭，才由吳偉豪及Yumi親身上陣。Andy大讚二人學習能力極高，事前做足功課：「除一早睇定片學習相關動作，現場亦有專業人員調整動作」，才能完美演繹出專業人員的姿態。

網民大讚大開眼界：Yumi好有型

這段「航空冷知識」播出後，引起網民熱烈討論，大讚劇組製作認真。不少網民留言表示：「呢啲航空冷知識真係第一次見，好專業！」、「原來泊飛機可以人手指揮，長知識了！」、「Yumi戴黑超個樣好型，好有女機師feel！」、「吳偉豪做指導員好有說服力，劇組好認真。」、「《飛常日誌》真係每一集都有新嘢學！」。

飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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飛常日誌ii 鍾柔美 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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