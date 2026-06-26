飛常日誌 II｜鍾柔美吳偉豪體驗人手泊飛機！絕密畫面公開 監製爆拍攝內幕

《飛常日誌 II》除了劇情緊湊，更帶出大量航空冷知識，在今晚（26日）大結局中，劇組更成功將「人手停泊飛機」的絕密場面搬上螢幕！鍾柔美（Yumi）與吳偉豪（安仔）更親身體驗，到底這個極罕見的畫面是如何拍攝出來的？監製親自揭開了背後的秘密！