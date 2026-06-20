飛常日誌 II ｜馬國明重現神級搞笑功力！為陳奕迅飛秒變心心眼震驚網民

昨晚（19日）播出的《飛常日誌 II》，兩代「搞笑擔當」馬國明與張馳豪上演搞笑大激鬥！繼《隱形戰隊》後，馬國明再度大騷神級搞笑功架，不但為搶陳奕迅演唱會門票露出「肉緊」樣，更以超爆笑「便秘樣」演繹對白，而劇情更被發現暗藏致敬彩蛋，究竟他為何如此肉緊？