飛常日誌 II ｜馬國明重現神級搞笑功力！為陳奕迅飛秒變心心眼震驚網民
馬國明見陳奕迅飛秒變心心眼
昨晚劇情講述尚偉（馬國明飾）的徒弟程日飛（周嘉洛飾），為了追求Carmen（劉穎鏇飾），千辛萬苦撲得2張陳奕迅演唱會門票。當馬明見到門票時，第一時間雙眼發光，肉緊地說：「其實陳奕迅哩就好難買嘅」。之後當他得知劉穎鏇似乎想拒絕周嘉洛時，馬明再落力加多兩錢肉緊勸說：「睇完先 hurt 佢吖，陳奕迅真係好難買飛架！」他超級「心心眼」及「肉緊」的表情，不但與對白神脗合，相信亦說中了無數香港人的心聲，被網民大讚是經典級潛力圖。
馬國明演繹三段式「便秘樣」爆笑收場
另一場爆笑戲碼，是尚偉被Carmen勒令要令程日飛死心，但他又不想傷害徒弟的自尊心，一直難以啟齒。幾經掙扎後，馬明終於說出「你係咪咩？」，由於說得唔清唔楚，引來一頭霧水的日飛追問。結果馬明連續再說了兩次，也是說不出個所以然，越說越心急，表情逐漸扭曲成「便秘樣」，最後更以爛梗「你係咪孭….咗好多假所以要請假」狼狽收場，場面極度爆笑。其實日飛中招亦不無道理，皆因早前Carmen先後以甜笑及摸額頭「探熱大法」與他近距離接觸，早已令他由頭冧到落尾！
陳奕迅梗巧妙致敬《衝上雲霄》
有心水清的網民更發現，劇中不斷強調「陳奕迅」其實是製作組的精心安排。事關無綫經典航空劇《衝上雲霄》的主題曲《歲月如歌》，正是由陳奕迅（Eason）所獻唱。這次在同樣以機場為背景的《飛常日誌 II》中，反覆提及陳奕迅演唱會門票極度難買，被視為向經典致敬的畫龍點睛之筆，成功勾起不少劇迷的集體回憶，絕對是很好的致敬。
網民洗版大讚：回憶返哂嚟
劇集播出後，網民反應極之熱烈，一面倒大讚馬國明的神級搞笑演出以及劇組的巧妙心思。留言區被洗版式讚好：「馬明個樣真係世界級，睇到笑出聲！」「『陳奕迅真係好難買飛架』呢句絕對係年度金句，講中我心聲！」「個『便秘樣』同《隱形戰隊》有得揮！」「一講陳奕迅就諗起《歲月如歌》，製作組有心，回憶返哂嚟！」「呢個致敬好正，完全係畫龍點睛！」