飛常日誌 II｜男角造型大比拼！馬國明榮升「西裝好男人」撼張馳豪長腿保安
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《飛常日誌 II》除了女演員鬥靚，一眾男主演亦未開播先來一場「造型暗戰」！近日因寵妻人設爆紅的馬國明，在新劇貫徹好男人形象獲封「西裝好男人」，更有新加盟的張馳豪以長腿保安造型搶鏡，究竟邊個最型？
馬國明升職變「西裝好男人」 新血張馳豪演頂流轉行做保安
近日因「終極寵妻」人設掀起熱話的馬國明，在《飛常日誌 II》中亦貫徹其「好好先生」形象，飾演情理兼備的楊尚偉。新一季他將晉升至客運大樓及旅客體驗總經理，經常以筆挺西裝Look示人，專業形象深入民心，更被網民搞笑獲封「西裝好男人」。而男子組亦有新血加入，近年愈見活躍的張馳豪（Aska）將飾演由頂流轉行做機場保安的車成軒，其先天長腿配上保安制服份外帥氣，造型一出已引來不少網民表示期待。
周嘉洛齊蔭頭演囂張新人王 朱敏瀚爆肌上演劈炮行動
憑《正義女神》後人氣急升的周嘉洛，這次將由「冷面法官」轉型成「囂張熱血新人王」程日飛，更要配上一頭與人設有極強對比感的可愛齊蔭頭，相信角色播出後定必入屋。劇中他將成為馬國明下屬，上演一幕幕軟硬兼施的提拔戲碼。至於上季的「型男擔當」機長朱敏瀚（朱仔），今集除了繼續又Cool又型，更會上演型爆的「劈炮大行動」，並與副機長方可兒（郭柏妍飾）拼發出「互撐互助」的火花。在最新曝光的宣傳照中，出名大隻的朱仔更以「爆肌熟男」打扮示人，盡展穩重型男魅力。
網民期待男神大鬥法：個個都好型
《飛常日誌 II》男角陣容強大，造型各有特色，引發網民熱烈討論，紛紛表示對劇集播出感到期待，並對各位男神的演繹議論紛紛。
「馬明個西裝look好屈機，真係好男人典範！」
「Aska長腿著制服真係冇得輸，好期待佢個角色！」
「周嘉洛個薯嘜頭好可愛，同囂張人設好大反差，實會好好笑。」
「朱仔今次又爆肌又劈炮，一定好有戲味！」
「成班男神鬥戲，今次有排追！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期