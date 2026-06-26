飛常日誌 II｜馬國明凌晨孭伯伯狂奔2小時！監製爆佢私下窩心舉動：絕世好男人

昨晚（25日）《飛常日誌 II》一集劇情極度緊張，馬國明飾演的楊尚偉在機場隧道中孭住心臟病發的伯伯狂奔，場面震撼！鏡頭後原來馬明為求逼真，竟在凌晨時份孭住臨時演員伯伯足足兩小時，其敬業精神及體力令人咋舌，到底拍攝現場還發生了甚麼窩心事？