飛常日誌 II｜馬國明凌晨孭伯伯狂奔2小時！監製爆佢私下窩心舉動：絕世好男人
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昨晚（25日）《飛常日誌 II》一集劇情極度緊張，馬國明飾演的楊尚偉在機場隧道中孭住心臟病發的伯伯狂奔，場面震撼！鏡頭後原來馬明為求逼真，竟在凌晨時份孭住臨時演員伯伯足足兩小時，其敬業精神及體力令人咋舌，到底拍攝現場還發生了甚麼窩心事？
馬國明凌晨隧道孭伯伯逃亡
昨晚劇情講到機場無人駕駛列車因斷電停駛，冷氣系統亦失效，楊尚偉（馬國明飾）、Captain K（朱敏瀚飾）、Chloe（郭柏妍飾）及張穎（戴祖儀飾）與多名旅客被困。一名老伯伯突然心臟不適，情況危急，楊尚偉當機立斷帶領旅客沿緊急通道離開，更親自孭起伯伯。對馬國明來說，這場戲絕對是體力與耐力的雙重考驗，因為他不但要孭住伯伯，更要一邊走一邊唸對白，專業表現獲全場工作人員激讚。
監製Andy大讚馬國明係100分暖男
監製Andy事後大讚馬國明是百分百暖男，他透露拍攝細節時表示：「呢場戲拍攝時段主要係凌晨，拍攝時馬明真係需要孭住伯伯成兩個鐘」。監製更補充馬明非常細心：「佢好 take care 伯伯，無論孭起伯伯、或者放低伯伯，佢都好小心翼翼、好識照顧老人家，『絕世好男人』呢個朵佢當之無愧。」據知，劇組為讓伯伯更舒適，特意安排專車接送他往返拍攝現場，而在選角時亦花了不少心思，監製續指：「除咗要搵身體情況良好嘅伯伯，仲想搵個瘦同輕嘅。」
網民激讚馬明：戲內戲外都係好男人
劇集播出後，不少網民對馬國明的表現讚不絕口，紛紛留言大讚其專業態度。有網民表示：「馬明真係好敬業，睇得出佢好辛苦！」、「唔只戲入面係英雄，戲外都咁照顧老人家，真係絕世好男人！」、「呢啲先係真正嘅演員，唔係淨係靠樣。」、「劇組都好有心，專車接送伯伯，值得一讚。」、「睇到馬明咁敬業，更加鍾意佢！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期