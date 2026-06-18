飛常日誌 II｜高海寧突為年幾前1件事道歉！新人倪樂琳嚇親勁感動
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前港姐倪樂琳（Ellyn）首度拍劇，在《飛常日誌 II》中表現亮眼，但她自爆拍攝初期極度徬徨！幸得前輩高海寧（高Ling）暖心照顧，Ellyn更驚爆高Ling竟為一件年多前的小事主動向她道歉，讓她當場嚇親又感動，究竟是甚麼事讓高Ling如此上心？
高海寧片場休息突道歉 倪樂琳嚇親爆勁暖心
首次拍劇的倪樂琳坦言，拍攝初期感到十分徬徨，幸得同劇前輩高海寧及洪永城出手相助，令她安心不少。她特別分享了一件關於高海寧的暖心事，指在某日拍攝休息期間，高Ling竟突然為一件年多前的小事向她道歉，讓她又驚又喜。倪樂琳憶述，高Ling對她說一直為此事感到不好意思，想親口道歉，這份意想不到的誠意讓她大為感動。
倪樂琳親述事件始末 「冇諗過佢咁上心」
原來事件要追溯到倪樂琳仍是應屆港姐之時。她接受訪問時透露了整件事的來龍去脈：「我記得我仲係應屆港姐時做過一個訪問，當時主持人即場打畀一個我之前講過好欣賞嘅前輩，佢就係高 Ling，當時高 Ling 做緊嘢好忙冇應到。之後過咗年幾，有一日我哋拍緊嘢休息時，高 Ling 竟然為呢件事同我道歉。佢話一直都覺得唔好意思，想同我道歉，但其實呢件事已經過咗咁耐，我都差啲唔記得，我冇諗過佢咁上心，又咁照顧我，所以我真係覺得佢好好。」
網民激讚高海寧真女神 「細節見人品」
事件曝光後，網民紛紛大讚高海寧人美心善，是演藝圈的清泉，更指她的暖心舉動完美展現了前輩風範。留言洗版式湧現：「高Ling真係零死角女神，連人品都咁好！」、「細節見人品，一件小事記成年幾，真係好有心！」、「難怪高Ling愈來愈紅，識得尊重同照顧新人！」、「倪樂琳好幸運，一出道就遇到咁好嘅前輩！」、「呢啲先係真正嘅榜樣，娛樂圈需要多啲正能量！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期