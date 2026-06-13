飛常日誌 II｜高海寧劉穎鏇殺落廣州！近千粉絲逼爆商場 場面墟冚勁震撼！
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《飛常日誌 II》即將播出，劇組今日（13日）拉大隊北上廣州宣傳造勢！高海寧、劉穎鏇、朱敏瀚、郭柏妍等一眾主演驚喜現身天河區商場，瞬間引爆近千名粉絲瘋狂尖叫，將現場擠得水洩不通，氣氛極度高漲！演員們更在台上大派福利，究竟現場有幾墟冚？
近千粉絲逼爆天河商場 演員大派福利勁墟冚
今日下午，《飛常日誌 II》監製陳耀全率領一眾主演，包括高海寧、劉穎鏇、朱敏瀚、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、洪永城、鍾柔美及徐榮，浩浩蕩蕩現身廣州天河區天環Parc Central舉行粉絲見面會。演員們一出場，旋即引來現場近千名粉絲的熱烈歡呼及尖叫，場面相當震撼。活動上除了播放劇集精彩預告外，演員們亦分享了拍攝點滴，更準備了《飛常日誌 II》限量版精美明信片送給廣州粉絲。最幸運的觀眾更獲贈由香港機場管理局送出的廣州往香港機場跨境車票及船票，福利滿滿，吸引大批路人駐足圍觀，場面非常哄動。
高海寧劉穎鏇介紹角色 預告劇情勁吸睛
活動上，一眾演員輪流介紹自己在劇中的角色，並分享拍攝期間的趣事。高海寧與劉穎鏇兩位女神的登場更是將氣氛推向高峰，她們大談劇中錯綜複雜的人物關係，並推介劇情的必看亮點，讓台下粉絲聽得相當入神。除了暢談角色，演員們亦分享了多張獨家劇照，並結合劇情介紹了香港國際機場最新的設施及服務資訊，讓粉絲們在追劇之餘，也能了解到機場的最新發展，內容相當豐富，成功勾起大家對劇集的無限期待。
網民一面倒嗌期待：演員好親民！
這次廣州宣傳活動大獲成功，現場粉絲反應極為熱烈，而網上亦有不少未能到場的粉絲表示羨慕，紛紛留言表達對劇集的支持！有網民表示：「見到現場啲相，真係好墟冚！好想去啊！」、「演員們好親民，又派禮物又分享，誠意十足！」、「高海寧同劉穎鏇真人一定好靚！」、「睇完預告片超期待，卡士好吸引！」，更有粉絲已經急不及待：「等唔切喇，星期一晚準時坐定定睇首播！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期