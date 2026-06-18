飛常日誌 II｜高海寧自爆理想伴侶條件！親證被洪永城感動到喊狂NG四次
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高海寧（高Ling）在《飛常日誌 II》中與洪永城（Tony）的感情線備受關注，她近日受訪時更驚人自爆，劇中陳杰（洪永城飾）的「絕世好男友」人設，完全符合她現時的理想擇偶條件！高Ling更分享拍攝時的催淚內幕，曾被Tony的對白感動到失控，究竟是哪一幕讓她如此投入？
高海寧認證阿杰係理想型「啱我而家想要」
談到劇中阿杰默默守護的暖男形象，高Ling坦言這正是她所追求的感情模式。她受訪時表示：「默默為另一半做好多嘢同呵護對方，呢一啲平淡得嚟又好 warm 嘅感情係好珍貴嘅，都符合我理想伴侶條件。」高Ling直言，阿杰的性格非常穩定和溫暖，正是她現階段最想要的伴侶特質，她補充說：「因為阿杰嘅性格非常穩定同温暖，啱我而家想要嘅。」
高Ling自揭拍攝內幕「每一take都會喊」
高Ling透露，由於阿杰的人設太好，加上Tony的演繹，讓她拍攝時完全沉浸在角色情感中，更因此數度NG。她憶述：「有一場戲我同 Tony 拍咗 4 take，我每一 take 都會畀佢啲對白感動到喊。」可見她對角色投入之深，以及被劇本和對手演員的表現深深打動。這個幕後花絮也讓觀眾更能感受到劇組拍攝時的真摯情感。
笑指真實洪永城大不同「會有趣同活潑啲」
雖然劇中被「阿杰」的溫暖所感動，但高Ling也笑言，現實生活中的洪永城與角色有所不同。她形容真實的Tony性格更加外放，並非劇中那樣沉穩。高Ling笑說：「Tony 會有趣同活潑啲、鍾意玩同旅行。」這番話也讓觀眾了解到，演員在鏡頭前後的不同面貌，洪永城成功塑造出一個與本人性格有反差的討喜角色。
網民熱議：女神終於講理想型
高海寧罕有地公開自己的擇偶條件後，立即引起網民熱議，不少粉絲都希望她能早日找到幸福。網民紛紛留言：「高Ling值得一個好男人！」「原來女神鍾意暖男型！」「洪永城個角色真係寫得好好，難怪高Ling都心動！」「快啲搵個好似阿杰咁嘅男友啦！」「睇得出佢拍得好投入，演技好好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期