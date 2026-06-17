飛常日誌 II｜高海寧S身形封天花板！獨家公開兩大秘訣打造沙漏腰
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高海寧（高Ling）近年狀態大勇，在昨晚播出的《飛常日誌 II》中，她穿上一套極度貼身的運動裝束，完美展示出零贅肉的S形曲線，被網民激讚為「身材管理天花板」。到底高Ling是如何在繁忙的拍攝工作中，依然維持著如此完美的「沙漏型」身材？原來背後全靠運動與飲食的內外兼修。
高Ling超窄身運動裝登場 零贅肉S身形震撼網民
在劇中一個場口，高海寧穿上純白色超窄身運動外套，配搭黑色貼身瑜伽褲，造型雖然極度「蝦人著」，但穿在高Ling身上卻是天作之合。她全身零贅肉的完美曲線表露無遺，尤其是驚人的腰臀比例，讓觀眾眼前一亮，不少網民看後都驚嘆不已，更封她為「身材管理天花板」，認為她的自律精神實在令人佩服。
揭秘魔鬼身材運動篇 靠高難度瑜伽加重訓
翻查資料，高Ling之所以能長期保持「沙漏型」S形曲線，運動是不可或缺的一環。她近年熱衷於高難度瑜伽，透過大量的深度伸展和拉筋動作，鍛鍊深層肌肉，從而拉長全身線條，令體態更顯修長。此外，她亦會定期到健身房進行重量訓練，並特別針對核心肌群與臀部進行強化，這正是她能打造出緊緻腰線與迷人蜜桃臀的關鍵。
獨家餐單曝光 高Ling堅拒節食公開瘦身王道
除了運動，飲食控制同樣重要。不過，高Ling堅決反對盲目節食，她主張以健康的方式管理飲食。她的餐單以高蛋白質和大量蔬菜為主，確保身體有足夠的營養，同時堅持「少油少鹽」的烹調原則，以預防身體因水腫而顯得臃腫。高Ling曾公開表示，她認為真正的健康美來自於內外兼修，她強調：「內外兼修、保持自信，才是最健康的瘦身王道。」
網民洗版求教學 「呢啲先係健康美」
高Ling的完美身形引發網民熱烈討論，不少人都留言表示羨慕，並希望她能分享更多心得。網民紛紛留言：「高Ling真係好屈機，呢個身材點練㗎！」、「自律嘅女人真係最靚！求出教學！」、「呢啲先係健康美，唔係一味死瘦！」、「睇到佢咁fit，我今晚即刻唔敢食宵夜！」、「女神級身材，太勵志了！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期