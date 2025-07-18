搭飛機4小時小朋友嗌足全程 媽媽完全零反應下場曝光 網民建議用1招對付
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不少人出遊最怕搭飛機時遇上吵鬧小孩，近日有網民就在社交平台大呻搭乘某班航機時，遇上「世紀經典」一幕，整程4小時的飛行過程中，鄰座兩名年幼男孩全程大聲喧嘩，毫無間斷，令航程變得痛苦不堪。
搭飛機4小時小朋友嗌足全程
Threads帖主表示，機艙內兩兄弟持續大嗌，甚至在飛機仍未停穩前已自行除下安全帶，更一度無故打開自己那排座位的窗戶，行為令人側目。最令人無奈的是，兩位小孩的母親對子女的失控舉動視若無睹，毫無管教之意，不過就似乎對其他乘客的困擾毫無察覺：「最慘系老母完全覺得冇問題 可以理下前後左右嘅客人 卻我隔離嗰兩個吾識嘅都反哂白眼 宜家包機咩大嬸 」
網民鬧媽媽「做父母都要考牌」
同機乘客亦不禁表現不滿，帖主稱連坐在旁邊的陌生乘客都忍不住「反哂白眼」，場面相當尷尬。事件引來網民熱議，不少人認為家教非常重要，亦有人笑言「做父母都應該要考牌」，指責家長應在孩子尚未有足夠自律能力前，避免攜同登機長途旅行。
「都明小朋友係無乜耐性，但如果遇到呢啲情況，我通常會喺現場大叫：吾好意思！可唔可以幫下你個小朋友，佢大叫係咪唔舒服，麻煩晒！ 要比佢知！佢真係好核突！」
「成日都話個小朋友仲細, 包容下啦, 我心諗又唔係我個仔, 我點解要包容你」
「控制唔到個小朋友就咪學人去旅行啦」
「又係廉航 下次醒啦坐乜野廉航」
網民建議絕招：用魔法打敗魔法
此外，亦有網民建議應該出絕招，要以其人之道還治其人之身，對付不守規則的小朋友和不負責的父母：「用魔法打敗魔法，你嗌得大聲過佢，激化件事，就有人收拾佢地」、「反正坐佢後面，佢每嗌一次就嚇到踢一次櫈」、「下次你係個細路/老母耳邊大叫大踢 會有意想不到嘅效果 但必須要縱容佢一段時間 令啲人憎佢先 唔係就實有啲人爭住佢哋 」等。
圖片來源：Threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期