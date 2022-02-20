飛虎3壯志英雄｜混血星二代何慈茵演流亡公主 阿爸原來好猛料
《飛虎3壯志英雄》將於2月21日（星期一）起在無綫翡翠台開播，其中在第一集就搶先出場的奸角何慈茵（Charlene），在劇中飾演沛國流亡公主Renee（蕾妮），有不少動作戲，原來她是一個星二代！
《飛虎3壯志英雄》何慈茵 策劃恐怖襲擊
何慈茵飾演的沛國流亡公主Renee戲份甚多，第一集就展開了恐怖襲擊行動，策劃暗殺沛國軍火商柏先生，並和他爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，令演唱會瞬間淪為槍戰現場。劇中何慈茵除了要演出槍戰外，還會有飛車、肉搏、爆炸等多場動作戲，讓何慈茵得以盡情展示其精湛身手，據知她在劇中更會打足14集，足有全劇近半戲份。
5歲學洪拳被封劉家良徒孫
現年31歲的何慈茵（Charlene Houghton）是一名中英混血兒，其一半的英國血統來自父親何麥（Mark Houghton），何麥師承劉家良，是一位洪拳師傅，亦是電影武術指導兼演員，在八、九十年代拍過不少武打片，何慈茵亦跟隨父親，由5歲便開始學洪拳，為劉家良徒孫。此外她亦是藝人雨僑的表妹。
曾主持ViuTV《快樂童盟》
何慈茵畢業自香港浸會大學，擁有運動及康樂管理學士學位，在2016至2020年間，她曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。2016年，她曾參加ViuTV女子子MMA（綜合格鬥技）比賽節目《G-1格鬥會挑戰賽》，到2018年，她更於《G-1格鬥會2》中贏得冠軍金腰帶。此外她又曾在2017年演出電影《空手道》。
簽約邵氏 參加無綫《不可能任務》
2020年，何慈茵與邵氏簽下5年合約，首個工作就是演出劇集《飛虎3壯志英雄》，去年她又簽了1年TVB合約，並參加了J2台節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》。今年何慈茵又在TVB節目《不可能任務》中，挑戰各種龍虎武師的極限任務，拍攝時更一度發生意外，不慎撞到一旁的落地玻璃窗而「爆缸」流血，最終縫了8針。
即睇《飛虎3壯志英雄》預告片：
仲有《明星運動會前哨戰：Fight盡》何慈茵大戰霍嘉怡：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《飛虎3壯志英雄》預告片截圖影片來源：TVB、 big big channel
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