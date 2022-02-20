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飛虎3壯志英雄｜混血星二代何慈茵演流亡公主 阿爸原來好猛料

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《飛虎3壯志英雄》將於2月21日（星期一）起在無綫翡翠台開播，其中在第一集就搶先出場的奸角何慈茵（Charlene），在劇中飾演沛國流亡公主Renee（蕾妮），有不少動作戲，原來她是一個星二代！

《飛虎3壯志英雄》何慈茵 策劃恐怖襲擊

何慈茵飾演的沛國流亡公主Renee戲份甚多，第一集就展開了恐怖襲擊行動，策劃暗殺沛國軍火商柏先生，並和他爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，令演唱會瞬間淪為槍戰現場。劇中何慈茵除了要演出槍戰外，還會有飛車、肉搏、爆炸等多場動作戲，讓何慈茵得以盡情展示其精湛身手，據知她在劇中更會打足14集，足有全劇近半戲份。

何慈茵（右）劇中飾演性感有型的大反派，文雪兒（中）則飾演黃宗澤母親。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵（右）劇中飾演性感有型的大反派，文雪兒（中）則飾演黃宗澤母親。（圖片來源：[email protected]
何慈茵在劇中有多場動作戲，打足全劇近半戲份。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》預告片截圖）
何慈茵在劇中有多場動作戲，打足全劇近半戲份。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》預告片截圖）

5歲學洪拳被封劉家良徒孫

現年31歲的何慈茵（Charlene Houghton）是一名中英混血兒，其一半的英國血統來自父親何麥（Mark Houghton），何麥師承劉家良，是一位洪拳師傅，亦是電影武術指導兼演員，在八、九十年代拍過不少武打片，何慈茵亦跟隨父親，由5歲便開始學洪拳，為劉家良徒孫。此外她亦是藝人雨僑的表妹。

何慈茵的父親何麥師承劉家良，拍過不少武打片。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵的父親何麥師承劉家良，拍過不少武打片。（圖片來源：[email protected]
何慈茵和雨僑是感情好好的表姊妹。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵和雨僑是感情好好的表姊妹。（圖片來源：[email protected]
何慈茵仲有個阿哥Rob Houghton。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵仲有個阿哥Rob Houghton。（圖片來源：[email protected]
何慈茵的母親Wendy是香港人，所以何慈茵在香港土生土長，連中、小學都是讀中文學校。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵的母親Wendy是香港人，所以何慈茵在香港土生土長，連中、小學都是讀中文學校。（圖片來源：[email protected]

曾主持ViuTV《快樂童盟》

何慈茵畢業自香港浸會大學，擁有運動及康樂管理學士學位，在2016至2020年間，她曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。2016年，她曾參加ViuTV女子子MMA（綜合格鬥技）比賽節目《G-1格鬥會挑戰賽》，到2018年，她更於《G-1格鬥會2》中贏得冠軍金腰帶。此外她又曾在2017年演出電影《空手道》。

何慈茵曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。（圖片來源：[email protected]
自幼學習洪拳的何慈茵，近年才開始接觸MMA。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
自幼學習洪拳的何慈茵，近年才開始接觸MMA。（圖片來源：[email protected]
除了一身功夫外，何慈茵仲識得潛水、滑水及鋼管舞等。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
除了一身功夫外，何慈茵仲識得潛水、滑水及鋼管舞等。（圖片來源：[email protected]

簽約邵氏 參加無綫《不可能任務》

2020年，何慈茵與邵氏簽下5年合約，首個工作就是演出劇集《飛虎3壯志英雄》，去年她又簽了1年TVB合約，並參加了J2台節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》。今年何慈茵又在TVB節目《不可能任務》中，挑戰各種龍虎武師的極限任務，拍攝時更一度發生意外，不慎撞到一旁的落地玻璃窗而「爆缸」流血，最終縫了8針。

何慈茵早前拍攝《不可能任務》時意外受傷，最終縫了8針。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵早前拍攝《不可能任務》時意外受傷，最終縫了8針。（圖片來源：[email protected]
何慈茵在節目中挑戰做龍虎武師。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵在節目中挑戰做龍虎武師。（圖片來源：[email protected]
在加入邵氏前何慈茵留住長髮。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
在加入邵氏前何慈茵留住長髮。（圖片來源：[email protected]
何慈茵直言簽入邵氏，是因為想完成師公劉家良遺願，復興香港武打片。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵直言簽入邵氏，是因為想完成師公劉家良遺願，復興香港武打片。（圖片來源：[email protected]
去年何慈茵曾在J2台的奧運特備節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》中，上擂台挑戰女子組拳賽。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
去年何慈茵曾在J2台的奧運特備節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》中，上擂台挑戰女子組拳賽。（圖片來源：[email protected]
何慈茵自言性格屬於嬌嗲型，但不介意保護男友。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵自言性格屬於嬌嗲型，但不介意保護男友。（圖片來源：[email protected]
何慈茵透露自己曾拍過4次拖，雖然鍾意運動型的大隻男，但現實中她的每任男友都屬斯文型。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵透露自己曾拍過4次拖，雖然鍾意運動型的大隻男，但現實中她的每任男友都屬斯文型。（圖片來源：[email protected]
何慈茵在拍戲以外，仲係一位私人健身教練。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵在拍戲以外，仲係一位私人健身教練。（圖片來源：[email protected]
何慈茵在其個人YouTube頻道中，不時會上載洪拳的基本教學片。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
何慈茵在其個人YouTube頻道中，不時會上載洪拳的基本教學片。（圖片來源：[email protected]
希望可以發揚傳統武術。（圖片來源：IG@houghton.charlene）
希望可以發揚傳統武術。（圖片來源：[email protected]

即睇《飛虎3壯志英雄》預告片：

仲有《明星運動會前哨戰：Fight盡》何慈茵大戰霍嘉怡：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《飛虎3壯志英雄》預告片截圖影片來源：TVB、 big big channel

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