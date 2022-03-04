飛虎3壯志英雄｜梁競徽爆Seed反擊扮大牌指控 稱自己是龍的傳人不可被欺負
網民爆酒店大堂遇梁競徽
日前討論區有網民發起一個名為「一人一個喺街度撞到藝人嘅經歷」的討論，其中一名網民提及4年前曾遇到梁競徽，由於內容寫得頗為詳細，引起傳媒報道。
囂張怪責酒店職員不知他是誰
該名網民表示自己曾在酒店任職reception，並在酒店大堂遇見梁競徽，但他當時並不知道梁競徽是誰，他指當時梁競徽當時走到酒店接待大堂櫃檯問︰「有冇得睇吓你哋個ball房？」但由於無預約，加上ballroom正有活動舉行，所以無法讓梁競徽即時參觀，網民指他當時非常不滿，要求見酒店經理，但當網民要求他留下姓名時，梁競徽卻指著自己個樣表示：「我喎！你……你經理會識得我。」然而該酒店經理是外籍人士，並不認識梁競徽，網民指梁競徽聽完經理講英文後，突然氣勢減半並口啞啞，最後只講了句「Thank you」便離開。有網民質疑事件純屬虛構，但亦有網民認為若事情屬實，梁競徽都幾無禮貌。
梁競徽反擊：酒店的事也不用我自己處理
由於有傳媒引述這個網民所講的內容作報道，引來梁競徽在微博公開爆seed回應：「娛樂新聞也是新聞，求真也是重要的！希望你以後可以先查清楚～！」又在文中承認自己英文差，表示：「我英語水平雖然不高～但也不至於講出 『ball房』！而且，要處理酒店的事情，也不用我自己去吧小朋友～！你這樣不是在攻擊我，而是在攻擊你們的專業！回頭是岸！」
貼仔女相表示不會被欺負：因為我們是龍的傳人
翌日梁競徽又貼出一對仔女的相片，意有所指表示：「感恩有妳/你們的到來～因為你們讓我成長～令我改變～妳們就是我最好的老師～朋友～家人～我的一切！雖然現在這世界～～～！但我們也必須要『正直做人～踏實做事』為善最美～～我們不欺負人，也不會給人欺負！因為我們是中國人～今天（3月4日，農歷二月二日）龍抬頭～抬頭吧龍的傳人！！」
網民：更加覺得單嘢係堅
有網民對梁競徵投信任票，請他不要理會造謠的人，但有更多網民對梁競徵的回應拒絕「收貨」，指他是「此地無銀三百兩」、「喺度幫自己炒作」、「更加覺得單嘢係堅」等等，亦有網民針對他表示不用自己處理酒店的事這個論點，反問：「四年前佢銀行有幾多積蓄？現在當然巴閉啦！」更有網民表示：「幾年前見過佢真人，確實唔係幾友善！」
《飛虎3壯志英雄》梁競徽 身份複雜
梁競徽對上一次演出的無綫劇，是在2020年尾播映的《使徒行者3》，近日他在劇集《飛虎3壯志英雄》中飾演的許森一角終於登場，成為杜文彬（郭晉安飾）集團旗下的研究主管，但原來其身份相當複雜，除了是張嘉軒（黃宗澤飾）的兒時好友外，更是董啟超(羅樂林飾)的兒子，以及跟秘書JJ（傅嘉莉飾）有感情線，同時利用暗戀自己的宋潔怡（蔡潔飾）來達成目的，戲份相當多，是劇集的終極大反派。
重溫梁競徽升呢做名鐘錶店老闆 手戴Rolex全金Daytona
梁競徽（前名梁烈唯）早前梁競徽突然現身香港，並宣布與在港與友人投資開店，全面升級做名鐘錶店老闆，接受訪問時，更手戴Rolex 全金Daytona。梁競徽升呢老闆，得到一班圈中好友前來撐場，包括有陳自瑤、吳卓羲、胡定欣、陳山聰、陳敏之、鄺潔楹、江嘉敏、劉穎鏇、戴祖儀等，加上吳卓羲與谷梓喬的緋聞，吸引大批傳媒到場，相當熱鬧。
梁競徽手戴Rolex 全金Daytona
梁競徽手上戴著的型號正是全金Rolex Daytona 116508-0013 Green ，又俗稱「黃金綠迪」，機芯採用勞力士4130自動上鏈機械計時恒動機芯，而錶面則選用綠色，易讀Chromalight顯示配長效藍色夜光物料，該隻手錶的官方價為HKD 286,000 ，但炒價就已逾HK$635,000 ，可見梁競徽在國內似乎撈得風生水起。
梁競徽升呢老闆：展開新一頁
梁競徽入行約20年，最近升級做老闆，早前更以老闆身份現身尖沙咀鐘錶新店開幕，他接受媒體訪問時就指出自己入行都有一段時間，身邊有不少好友都對鐘錶有很大需求，再加上自己都鐘意，所以就與其他股東一齊合作做生意，展開自己新的一頁。被問到圈中好友是否有折扣？梁競徽大方表示只要朋友喜歡，價錢可以商量，絕對會給予折扣。
梁競徽預告殺入飲食界
梁競徽唔肯透露投資多少，只表示自己只是一個小股東，多得拍檔賞識令他學做生意，又表示鐘錶店首間店在上環，開業一年多達收支平衡便在尖沙咀開設分店，並表對前景充滿信心﹗梁競徽對做生意雄心勃勃，他表示明年3月會與拍檔們開設私房店，雖然變身生意人，不過梁競徽話唔會放棄幕前。
《飛虎3壯志英雄》智慧型反派登場｜郭晉安｜梁競徽：
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