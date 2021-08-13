歷史性合作？何廣沛 傳獲TVB揼本投資 邀ATV一姐阿儀開拍微電影
文：東方新地｜圖：何廣沛IG、薛影儀IG、新傳媒圖片庫、食腦 BrainStorming IG、FB及YouTube影片截圖
何廣沛 食腦Channel 粉絲數得阿儀五分一
去年完成拍攝的TVB劇《食腦喪B》免費台仲未有得睇，但自上月開始已在收費平台myTV Gold及TVB Anywhere率先上架，而因合作拍攝這部劇集而Friend上加Friend的何廣沛、郭子豪和方紹聰（奶仔），今年5月就聯手開設了一個名為「食腦 BrainStorming」YouTube頻道。
這個「食腦」Channel開設至今約3個月已拍了30部影片，不過粉絲數不算多，IG的Followers只有約6千個，YouTube頻道的訂閱者亦僅有2千多位，不過其中最爆的一段影片，亦有過高達7.5萬次瀏覽量，該段影片搵邀請了2019年度亞洲小姐香港賽區冠軍及全球賽區總決賽亞軍羅思雅參與演出，事實上羅思雅已為「食腦」Channel拍過多段影片。
雖然「食腦」3子指自己是「用工作以外時間拍片，希望帶到歡笑給大家」，但有指這個Channel獲得TVB揼本投資，因此即使營運3個月以來人氣未算好勁，但近日已開始招聘全職編劇，月薪開到萬二至萬五元，睇得出資金充足。
為阿儀改劇本
而近日人氣熱爆的ATV一姐薛影儀開設IG帳戶僅兩星期，Followers數量已是「食腦」Channel的5倍，有超過3萬個，有傳何廣沛等「食腦3子」因此決定秘密搵阿儀做女一，拍攝「食腦」Channel首部微電影。有指這個大計已獲得TVB副總經理曾志偉首肯，更對這部微電影非常睇重，將劇本一改再改，除加重阿儀戲份外，更有意將這部微電影變成正劇，於TVB播放。
不過阿儀就未有收到通知，仲話唔知何廣沛、郭子豪係邊個，只表示如果TVB真係搵佢都開心嘅，因為拍TVB劇會好多人都認得佢，又可以認識吓TVB啲藝人，所以都會緊張。阿儀又直言有睇過TVB《Think Big天地》、《寶寶大過天》和《東張西望》，仲幫TVB賣廣告，話如果大家喺電視睇唔到，可以去網上myTV SUPER睇番。
講到早前阿儀在ATV的FB專頁直播開金口唱歌，同時間吸引了8,700人追看，觀看次數更突破60萬，阿儀直言都覺得自己紅過其他藝人，更指如果有得參選亞姐，佢應該可以攞「最受歡迎」或者「最具人氣」嗰啲獎，但入唔入到三甲就要睇表現！而提到今年4月未能獲TVB藝員訓練班錄取，阿儀表示冇所謂，因當日有好多人面試，最終TVB只錄取了十幾個。