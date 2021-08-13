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歷史性合作？何廣沛 傳獲TVB揼本投資 邀ATV一姐阿儀開拍微電影

東方新地 - 娛聞

因拍攝TVB劇《食腦喪B》而變成好兄弟的何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔），早前合作開辦了一個YouTube頻道「食腦 BrainStorming」，有指這個頻道由TVB揼本投資及營運，曾志偉更已開綠燈，批准「食腦3子」秘密邀請近期熱爆的ATV一姐薛影儀做女一，為「食腦」頻道拍攝首部微電影，若真的成事，隨時成為TVB和ATV首次歷史性跨台合作！

文：東方新地｜圖：何廣沛IG、薛影儀IG、新傳媒圖片庫、食腦 BrainStorming IG、FB及YouTube影片截圖

何廣沛 食腦Channel 粉絲數得阿儀五分一

去年完成拍攝的TVB劇《食腦喪B》免費台仲未有得睇，但自上月開始已在收費平台myTV Gold及TVB Anywhere率先上架，而因合作拍攝這部劇集而Friend上加Friend的何廣沛、郭子豪和方紹聰（奶仔），今年5月就聯手開設了一個名為「食腦 BrainStorming」YouTube頻道。

歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
「食腦 BrainStorming」頻道由何廣沛、郭子豪及方紹聰（奶仔）「三大主腦」開設。（圖片來源：食腦 BrainStorming FB）
歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
何廣沛近日宣傳新劇《食腦喪B》的同時，又宣傳埋他有份主理的「食腦 BrainStorming」Channel。（圖片來源：何廣沛IG）
《食腦喪B》是何廣沛繼《大醬園》後再度孭飛男一的劇集，女主角有陳曉華和江嘉敏。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《食腦喪B》是何廣沛繼《大醬園》後再度孭飛男一的劇集，女主角有陳曉華和江嘉敏。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

這個「食腦」Channel開設至今約3個月已拍了30部影片，不過粉絲數不算多，IG的Followers只有約6千個，YouTube頻道的訂閱者亦僅有2千多位，不過其中最爆的一段影片，亦有過高達7.5萬次瀏覽量，該段影片搵邀請了2019年度亞洲小姐香港賽區冠軍及全球賽區總決賽亞軍羅思雅參與演出，事實上羅思雅已為「食腦」Channel拍過多段影片。

「食腦」Channel的影片經常向TVB劇集「致敬」，其中一段講《使徒行者》幕後花絮的影片，就吸引了3.2萬人次觀看。（圖片來源：食腦 BrainStorming YouTube頻道）
「食腦」Channel的影片經常向TVB劇集「致敬」，其中一段講《使徒行者》幕後花絮的影片，就吸引了3.2萬人次觀看。（圖片來源：食腦 BrainStorming YouTube頻道）
Channel中最爆的一段影片，是有女演出的「食腦劇場」影片，片中飾演郭子豪女友的羅思雅，是2019年度亞洲小姐香港賽區冠軍及全球賽區總決賽亞軍。（圖片來源：食腦 BrainStorming YouTube頻道）
Channel中最爆的一段影片，是有女演出的「食腦劇場」影片，片中飾演郭子豪女友的羅思雅，是2019年度亞洲小姐香港賽區冠軍及全球賽區總決賽亞軍。（圖片來源：食腦 BrainStorming YouTube頻道）
歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
「食腦」Channel開設至今約3個月，訂閱者有2千多個。（圖片來源：食腦 BrainStorming YouTube頻道）
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「食腦 BrainStorming」IG的Followers約有6千個。（圖片來源：食腦BrainStorming IG）

雖然「食腦」3子指自己是「用工作以外時間拍片，希望帶到歡笑給大家」，但有指這個Channel獲得TVB揼本投資，因此即使營運3個月以來人氣未算好勁，但近日已開始招聘全職編劇，月薪開到萬二至萬五元，睇得出資金充足。

歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
「食腦」Channel近日開始招聘全職編劇，月薪開到萬二至萬五元。（圖片來源：食腦 BrainStorming FB）

為阿儀改劇本

而近日人氣熱爆的ATV一姐薛影儀開設IG帳戶僅兩星期，Followers數量已是「食腦」Channel的5倍，有超過3萬個，有傳何廣沛等「食腦3子」因此決定秘密搵阿儀做女一，拍攝「食腦」Channel首部微電影。有指這個大計已獲得TVB副總經理曾志偉首肯，更對這部微電影非常睇重，將劇本一改再改，除加重阿儀戲份外，更有意將這部微電影變成正劇，於TVB播放。

歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
阿儀的IG Followers數量是「食腦」Channel的5倍。（圖片來源：薛影儀IG）
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有指「食腦」Channel會秘密邀請阿儀做女一，拍攝首部微電影。（圖片來源：薛影儀IG）

不過阿儀就未有收到通知，仲話唔知何廣沛、郭子豪係邊個，只表示如果TVB真係搵佢都開心嘅，因為拍TVB劇會好多人都認得佢，又可以認識吓TVB啲藝人，所以都會緊張。阿儀又直言有睇過TVB《Think Big天地》、《寶寶大過天》和《東張西望》，仲幫TVB賣廣告，話如果大家喺電視睇唔到，可以去網上myTV SUPER睇番。

歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
阿儀爆紅後工作機會多籮籮，早前已和兩位TVB人孫慧雪和陳國峰合作拍過電影《愛·還記得》。（圖片來源：薛影儀IG）

講到早前阿儀在ATV的FB專頁直播開金口唱歌，同時間吸引了8,700人追看，觀看次數更突破60萬，阿儀直言都覺得自己紅過其他藝人，更指如果有得參選亞姐，佢應該可以攞「最受歡迎」或者「最具人氣」嗰啲獎，但入唔入到三甲就要睇表現！而提到今年4月未能獲TVB藝員訓練班錄取，阿儀表示冇所謂，因當日有好多人面試，最終TVB只錄取了十幾個。

歷史性合作？何廣沛 食腦Channel 獲TVB揼本投資 邀ATV一姐薛影儀開拍微電影
阿儀早前在ATV的FB專頁直播開金口唱歌，同時間吸引了8,700人追看，觀看次數更突破60萬。（圖片來源：ATV FB）
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阿儀話如果自己有得參選亞姐，應該可以攞到「最受歡迎」或者「最具人氣」嗰啲獎，但入唔入到三甲就要睇表現。（圖片來源：ATV FB）

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