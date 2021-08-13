歷史性合作？何廣沛 傳獲TVB揼本投資 邀ATV一姐阿儀開拍微電影

因拍攝TVB劇《食腦喪B》而變成好兄弟的何廣沛、郭子豪、方紹聰（奶仔），早前合作開辦了一個YouTube頻道「食腦 BrainStorming」，有指這個頻道由TVB揼本投資及營運，曾志偉更已開綠燈，批准「食腦3子」秘密邀請近期熱爆的ATV一姐薛影儀做女一，為「食腦」頻道拍攝首部微電影，若真的成事，隨時成為TVB和ATV首次歷史性跨台合作！

文：東方新地｜圖：何廣沛IG、薛影儀IG、新傳媒圖片庫、食腦 BrainStorming IG、FB及YouTube影片截圖