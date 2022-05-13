食腦喪B|大結局何廣沛做香港救世主 蔣志光犧牲自己激似《殭屍校園》！
TVB劇集《食腦喪B》今晚（5月13日）播出大結局，今晚劇情講述喪屍病毒蔓延全港，香港島災情最嚴重被逼迫封島，猶如死城一樣。原來由何廣沛飾演的余陽光是「救世主」，喪屍被他咬一口就會變回正常人。
何廣沛係救世主 咬方紹聰籮柚救命
《食腦喪B》來到大結局今集一大亮點是何廣沛、朱智賢、林凱恩、郭子豪、蔣志光等人與喪屍激戰後，蔣志光英勇犧牲，而何廣沛亦絕望到生無可戀舉槍自轟。豈料一名露宿者突然撲出阻止何廣沛做傻事，他因此撞傷頭昏迷半年，期間更被露宿者當神咁拜封為「耶蘇」。他醒來後重遇江嘉敏，手拖手逃命返「勤爐」場面溫馨，豈料此舉引來大批喪追入鋪頭，眾人再次打喪屍。打鬥期間何廣沛情急咬喪屍希望退敵，無意中發現他身上有抗體，就如行走的疫苗。為救好友方紹聰，何廣沛脫去他褲子一口咬落屁股，成功將對方變回人類。
林凱恩好有睇頭
大結局的打喪屍場口亦相當有睇頭，其中以「C 妹」余晚霞（林凱恩飾）表現最為 吸睛，以緊身戰衣上陣的「C 妹」踩住 Roller、拿着棒球棍，在街頭與喪屍廝殺， 型格十足！據知林凱恩為了這一幕，苦練踩 Roller 近兩個月，並在佈滿油漬、凹凸 不平的後巷拍攝，期間更不慎跌倒及撞傷，認真辛苦。
《食腦喪B》致敬《殭屍校園》？
《食腦喪B》自播出後已被指抄襲美劇《iZombie》，到大結局同樣有「致敬位」，不過就是向其他作品致敬。蔣志光飾演的余祥劍為救家人，單人匹馬與大批喪屍搏鬥，最後體力不繼被圍咬，他拼命攔住鐵閘最後擲手榴彈同歸於盡，這一幕與韓劇《殭屍校園》中爸爸溫召太為救女兒獨自在操場打喪屍犧牲自己幾乎一樣。
黎振燁被喪屍兒子咬頸 出得一幕收工
黎振燁是《食腦喪B》最終大佬，醉心研究喪屍病毒弄致朱智賢都離他而去，正當他以為成功研發解藥救回兒子(劉宸熙飾）正準備登上直昇機逃亡之際，突然劉宸熙病毒發作，黎振燁被兒子咬頸，然後一個黑畫面交代喪命就收工。
朱智賢成功誕B 埋伏線開續集？
《食腦喪B》最後一幕朱智賢（大A姐）成功生B，眾人正高興之時，馬冠東突問一句：「會唔會有隔代遺傳？佢都係一個食腦喪B？」之後close up BB就結束，難道TVB想以此埋伏線開續集？