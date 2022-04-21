食腦喪B｜「不良少女」羅毓儀入行3年極速上位 私下愛Cosplay同夾Band

《食腦喪B》羅毓儀演一名有毒癮的不良少女，角色雖然短短一集但甚有發揮﹗現年25歲的羅毓儀入行三年，備受無綫重用，去年獲簽做親生女。眼大似日本妹的羅毓儀私下愛玩Cosplay，自組樂隊任結他手，成為新一代宅男女神的羅毓儀月初忽然爆分手，預告重新上市﹗？