《食腦喪B》被指喪抄美劇 網民列3大點認證激似《iZombie》
無綫新劇《食腦喪B》由何廣沛及江嘉敏主演，其中何廣沛的角色同部分劇情的設定，被網民指疑似抄由2015年開播的美劇《iZombie》，網友更列出3大點，力證《食腦喪B》同《iZombie》似足九成！
《食腦喪B》何廣沛廢青變喪B
《食腦喪B》劇情主要講述廢青「喪B」余陽光（何廣沛飾）自澳洲工作假期返回香港後，身體出現異變，變成只想食人腦的喪屍，食腦後更會擁有死者生前記憶及特殊技能。網民列出3大點，力指這部TVB劇似足已播到第5季的人氣美劇《iZombie》：
1.變喪屍後要靠食腦維生
何廣沛在變成喪屍後，靠食腦充饑，劇情指他初時以為被澳洲毒蜘蛛咬傷而變成喪屍，但其實是他本身體內已存有喪屍基因。而改編自DC漫書的《iZombie》中，女主角Liv Moore則是在參加船P後，意外變成喪屍。兩者同樣要靠食腦維生，只是性別以及變成喪屍的原因有所不同。
2.食腦後擁有死者記憶
劇中何廣沛在進食人腦後，就會擁有他人的記憶及技能。而Liv Moore也是在食用人腦後，能短暫繼承大腦主人的記憶和習性，這點兩者幾乎一模一樣。
3.同樣有法醫
郭子豪飾演的古德明是一名法醫實習生，亦是一名科學家。而在《iZombie》中，女主角Liv Moore本身就是一名法醫，所以兩位主角才能夠不愁食物來源。
被巴士迷轟資料搜集不足
除了被指有抄美劇之嫌，亦有網民質疑《食腦喪B》資料搜集不足，直指劇中講述「食腦三子」何廣沛、郭子豪、方紹聰都是「巴士迷」，在巴士資料上卻頻頻出錯，被一眾真正巴士迷狠批「是是旦旦」、「令人一頭霧水」、「簡直誤導人」等等。