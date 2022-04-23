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《食腦喪B》被指喪抄美劇 網民列3大點認證激似《iZombie》

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東方新地

無綫新劇《食腦喪B》由何廣沛及江嘉敏主演，其中何廣沛的角色同部分劇情的設定，被網民指疑似抄由2015年開播的美劇《iZombie》，網友更列出3大點，力證《食腦喪B》同《iZombie》似足九成！

《食腦喪B》被指抄足《iZombie》九成。
《食腦喪B》被網民指抄足《iZombie》九成。（圖片來源：《食腦喪B》海報）

《食腦喪B》何廣沛廢青變喪B

《食腦喪B》劇情主要講述廢青「喪B」余陽光（何廣沛飾）自澳洲工作假期返回香港後，身體出現異變，變成只想食人腦的喪屍，食腦後更會擁有死者生前記憶及特殊技能。網民列出3大點，力指這部TVB劇似足已播到第5季的人氣美劇《iZombie》：

1.變喪屍後要靠食腦維生

何廣沛在變成喪屍後，靠食腦充饑，劇情指他初時以為被澳洲毒蜘蛛咬傷而變成喪屍，但其實是他本身體內已存有喪屍基因。而改編自DC漫書的《iZombie》中，女主角Liv Moore則是在參加船P後，意外變成喪屍。兩者同樣要靠食腦維生，只是性別以及變成喪屍的原因有所不同。

機智女法醫 無綫爆疫 食腦喪B 何廣沛披頭散髮、戴白色隱形眼鏡扮喪屍，他表示肚餓時才會變喪屍，又透露還有更恐怖的造型，會把嘴唇化得乾裂，頸現青筋，變身喪屍後便要食腦。
何廣沛披頭散髮、戴白色隱形眼鏡扮喪屍，他表示肚餓時才會變喪屍，變身喪屍後便要食腦。（圖片來源：東方新地）
食腦喪B 在好友法醫實習生古德明郭子豪飾）和道士華倫方紹聰飾）面前，何廣沛吃下血淋淋的人腦！
在好友法醫實習生古德明（郭子豪飾）和道士華倫（方紹聰飾）面前，何廣沛吃下血淋淋的人腦！（圖片來源：《食腦喪B》截圖）
食腦喪B 《iZombie》女主角Liv Moore在參加船P後，意外變成食腦喪屍。
美劇《iZombie》女主角Liv Moore在參加船P後，意外變成食腦喪屍。（圖片來源：《iZombie》海報）

2.食腦後擁有死者記憶

劇中何廣沛在進食人腦後，就會擁有他人的記憶及技能。而Liv Moore也是在食用人腦後，能短暫繼承大腦主人的記憶和習性，這點兩者幾乎一模一樣。

食腦喪B 何廣沛在首集誤吃豬腦，所以變成豬在中環亂跑，何廣沛指劇中的道具腦其實都是益力多味啫喱。
何廣沛在首集誤吃豬腦，所以變成豬在中環亂跑，何廣沛指劇中的道具腦其實都是益力多味啫喱。（圖片來源：《食腦喪B》劇照）
食腦喪B 《iZombie》中，女主角在食腦後，會用死者的記憶來查案。
《iZombie》中，女主角在食腦後，會用死者的記憶來查案。（圖片來源：《iZombie》劇照）

3.同樣有法醫

郭子豪飾演的古德明是一名法醫實習生，亦是一名科學家。而在《iZombie》中，女主角Liv Moore本身就是一名法醫，所以兩位主角才能夠不愁食物來源。

食腦喪B 劇中郭子豪是一名法醫實習生，幫助何廣沛「搵食」。
劇中郭子豪是一名法醫實習生，幫助好友何廣沛「搵食」。（圖片來源：《食腦喪B》劇照）
食腦喪B 《iZombie》女主角在解剖室偷吃屍體人腦。
《iZombie》女主角在解剖室偷吃屍體人腦。（圖片來源：《iZombie》劇照））

被巴士迷轟資料搜集不足

除了被指有抄美劇之嫌，亦有網民質疑《食腦喪B》資料搜集不足，直指劇中講述「食腦三子」何廣沛、郭子豪、方紹聰都是「巴士迷」，在巴士資料上卻頻頻出錯，被一眾真正巴士迷狠批「是是旦旦」、「令人一頭霧水」、「簡直誤導人」等等。

食腦喪B 真·巴士迷串爆TVB「歐五變歐六」。
真·巴士迷串爆TVB「歐五變歐六」。（圖片來源：[email protected]縱橫巴士綫）
食腦喪B 又指E11巴士途經嘅路線完全錯晒。
又指E11巴士途經嘅路線完全錯晒。（圖片來源：[email protected]縱橫巴士綫）

撰文：東方新地圖片來源：《食腦喪B》劇照及海報、《iZombie》劇照及海報

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