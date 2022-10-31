《飯戲攻心》票房衝擊7205萬 11‧6請巿民免費搭巴士 附詳情

黃子華主演的電影《飯戲攻心》上映以來走勢強勁，截至昨日累積票房已破7205萬，入場人次逾108萬人，暫時成為2022年港產片入場人次嘅No.1，真係厲害！負責發行的安樂電影公司用行動回饋香港巿民，決定11月6號（星期日），免費請全港巿民搭巴士。