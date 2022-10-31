飯戲攻心 免費

《飯戲攻心》票房衝擊7205萬 11‧6請巿民免費搭巴士 附詳情

最新娛聞
東方新地

廣告

黃子華主演的電影《飯戲攻心》上映以來走勢強勁，截至昨日累積票房已破7205萬，入場人次逾108萬人，暫時成為2022年港產片入場人次嘅No.1，真係厲害！負責發行的安樂電影公司用行動回饋香港巿民，決定11月6號（星期日），免費請全港巿民搭巴士。

飯戲攻心 免費 安樂電影公司用行動回饋香港巿民，決定11月6號星期日），免費請全港巿民搭巴士。
安樂電影公司用行動回饋香港巿民，決定11月6號（星期日），免費請全港巿民搭巴士。（圖片來源：安樂電影）

導演陳詠燊在facebook專頁宣佈：「多謝每一位！大家，一齊行。《飯戲攻心》請你撘巴士，感謝各位攻心粉，《飯戲攻心》已經有超過100萬入場觀眾，姐係每七個香港人就有一個睇過《飯戲攻心》啊，多謝大家帶《飯戲攻心》行到咁遠！依家係時候到《飯戲》一家人陪各位攻心粉一齊行遠啲，請大家11月6日無限次撘巴士！」
《飯戲攻心》請你搭巴士
日期：11月6日
免費乘搭巴士路線
1號：尖沙咀←→竹園邨
108號：啟業←→寶馬山

黃子華：我已做了18年票房毒藥

當日免費巴士線為來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號巴士線，以及來往啟業至寶馬山的108號線巴士，全日無限次任搭。同時亦分別有6部以6位主角造型為車身主題的巴士，由11月初開始連續4星期行走港九新界各區，大家記住去打卡啦！

黃子華自嘲：「我已做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7000萬的數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，我感受到100萬人的歡樂與感動。」

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 鄧麗欣 Stephy連日來積極參與《飯戲攻心》謝票活動，「唔著褲」褲裙仔露長腿唔知粉絲受唔受落。
Stephy連日來積極參與《飯戲攻心》謝票活動，「唔著褲」以裙仔加露長腿，唔知粉絲受唔受落。（圖片來源：[email protected]飯戲攻心）

Stephy：十幾年沒坐過巴士

Stephy鄧麗欣亦表示：「整個感覺很夢幻，想不到會達到7000萬票房，真的非常多謝入場觀眾，因為每個人的力量令奇蹟發生。我都十幾年沒坐過巴士，讀書時最鍾意坐巴士上層睇風景，現在有免費巴士更想坐。」對於巴士最唔陌生應該就係王菀之，因為她曾為拍電影而去考巴士牌：「7000萬這數字很感動，看似簡單的故事，但有如此多觀眾入場是絕不簡單，所以內心感謝大家支持，我承諾會寫一首歌，一定記得找數，寫完會盡快與大家分享。而說到搭巴士，我不止會搭巴士，更擁有巴士牌。」

張繼聰貼肥仔相找數

講到找數真漢子就非張繼聰莫屬，他昨晚已率先在IG由肥仔變綱條fit爆身形嘅相做對比，他搞笑留言：「$7200萬多謝大家。找數咪找數囉咩事吖？有人鍾意肥膩，有人鍾意啖啖肉，各位觀眾，為大家送上頂！級！半 ! 肥！瘦！」

飯戲攻心 免費 張繼聰在社交網上載由肥仔變綱條fit爆身形嘅相做對比。
張繼聰在社交網上載由肥仔變綱條fit爆身形嘅相做對比。（圖片來源：[email protected]張繼聰）

鄧麗欣承諾分享泳裝照一度「走數」 原來靚相早就Ready

電影《飯戲攻心》票房勢如破竹，截至10月15日票房已衝破6,400萬，揮低周星馳主演的《功夫》和《少林足球》，躍升成為港產喜劇片的票房No.1！Stephy就講過票房如達6,000萬就會分享泳照來答謝觀眾，結果一度「縮沙」⋯⋯結果在10月15日鄧麗欣生日正日， Stephy 終於刊登了靚爆泳照回饋大家：

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 部份圖片Stephy比較細粒，大家都要拉大先睇到⋯⋯
部份圖片Stephy比較細粒，大家都要拉大先睇到⋯⋯（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 Stephy身型超級Fit！
Stephy身型超級Fit！（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 撩撥秀髮！模特兒甫士！
撩撥秀髮！模特兒甫士！（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）

鄧麗欣39歲生日正日分享靚爆泳照平反

鄧麗欣這輯靚相，據知攝於今年5月的意大利之旅，Stephy代表一《飯戲攻心》出戰甸尼影展，其後由北玩到南，前往意大利南部海灘拍下靚相，想不到可以留到電影大破票房紀錄而大派用場！Stepy 更留言表示：

「正所謂砸數唔好砸過年
砸相唔好砸過生日
就在我生日這天 還清債務
等我生日過後可以安靜的休息一下
7000萬目標依然沒變！
見post睇戲
多謝大家
#happybirthdaytome #1015 #找數 #70000000 #gogogo #飯戲攻心」

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 一連六張靚相，據知攝於今年5月的意大利之旅。
一連六張靚相，據知攝於今年5月的意大利之旅。（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 唔止大露背咁簡單 ！
唔止大露背咁簡單 ！（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 靚相迅速得到超過40,000 Like！
靚相迅速得到超過40,000 Like！（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照
（圖片來源：[email protected] 鄧麗欣）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 今年5月的意大利之旅，Stephy完成拍攝後南下Praiano海岸小鎮嘆世界！
今年5月的意大利之旅，Stephy完成拍攝後南下Praiano海岸小鎮嘆世界！（圖片來源：[email protected]

鄧麗欣由拍爛片到兩度影后提名 分享辛酸史

Stephy曾經接受訪問，暢談由拍爛片到獲獎得到認同的演藝心得，分享拍電影時嘅辛酸史。前年憑《金都》入圍爭影后，感受深刻之餘，更自讚憑實力獲提名：「第一次所有嘢都來得突然，好大衝擊，唔識感受，今次能夠感受喜悅，亦證明自己唔係幸運，係有實力先得到第二次提名。」

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 主持人何嘉麗竟然唔知Stephy係歌手：「當年我離開電台時佢先出道，根本唔知佢唱過歌。」
Stephy當年係參加校花選舉而加入娛樂圈，佢話好似拍戲橋段咁，當年陪友人參加結果自己獲選冠軍。（圖片來源：ViuTV）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 近年多咗接拍新導演嘅電影作品，Stephy解釋：「自從拍攝《藍天白雲》同新人合作後，覺得佢哋可以有發揮，我又可以試唔同角色，同新導演合作都係緣份。
近年多咗接拍新導演嘅電影作品，Stephy解釋：「自從拍攝《藍天白雲》同新人合作後，覺得佢哋可以有發揮，我又可以試唔同角色，同新導演合作都係緣份。（圖片來源：ViuTV）

鄧麗欣回顧與方力申的《愛情四部曲》

要數最令人深刻的角色，一定係同舊愛方力申合作的一系列愛情電影當中角色「阿寶」，Stephy同方力申因拍電影擦出愛火花，10年來拍了愛情四部曲－ 《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》及《紀念日》，但Stephy笑言：

「咁多個阿寶都唔似我，有啲太惡、太蠢、又容易被人呃，我唔係角色中咁蠢，嗰時已經好好演技。」

Stephy在2006年初與方力申拍攝《獨家試愛》，電影壓軸一幕兩人於何文田山道拍攝一場分居夫婦久別重逢的戲份，由於不知道被記者在場直擊，出名細心的小方除肆無忌憚在旁侍候Stephy外，更情不自禁緊擁因穿得少而受寒的Stephy，場面既甜蜜又溫馨。

《獨家試愛》壓軸一幕 拍攝花絮重新出土！

劇情講述Stephy發現丈夫方力申移情吳佩慈，二人因而分開，Stephy在街上重遇分開已一段日子的方力申，二人見面均忍不住淚流披面。拍攝當日天氣相當寒冷，氣溫只有攝氏十四度，下著毛毛細雨，飾演空中小姐的Stephy冒寒穿上空姐制服，與小方在街頭拉扯。身穿單薄空姐制服的Stephy，不時蜷縮著身體喊凍，要借助助手的體溫及熱茶來驅寒。

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 拍攝這一幕時天氣寒冷下著細雨，與16年後的今天有幾分相似，難怪方力申出Po回憶也充滿感情！
拍攝這一幕時天氣寒冷下著細雨，與16年後的今天有幾分相似，難怪方力申出Po回憶也充滿感情！ （圖片來源：東方新地 ）

女友怕凍，小方看在眼况心痛不已，無奈Stephy現場喊極喊唔出，一個心痛落淚shot，連番NG，埋位前Stephy雖已獨自走到一旁培養情緒，但當埋位時小方一唸對白，「老婆，唔緊要，我一定幫你截到的士！」一聽到小方公然叫自己老婆，Stephy即禁不住偷笑，勞動導演葉念琛多番教戲仍不得要領，連累全世界遲收工。

假戲真做偷拍Stephy 方力申片場依泣

其實在拍攝煞科戲之前，二人在《獨家試愛》名正言順假戲真做做夫妻，還有一幕於汀九拍攝結婚戲份，出名細心的方力申也是遂肆無忌憚在旁侍候Stephy。當日天氣仍然相當寒冷，身穿薄質婚紗的Stephy，不時捲縮著身體，導演一喊cut，小方在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，對此，Stephy的助手早已見慣不怪，Stephy亦顯得相當受落，眼見愛郎小方如斯緊張自己，Stephy不禁暗自偷笑，表情既冧且姣！如是者，一披便是十多次，甚是甜蜜。等埋位期間，兩人更不時避開劇組人員，走到一旁咬耳仔，狀甚投契！

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 電影中這幕結婚戲份，原來是在汀九拍攝。
電影中這幕結婚戲份，原來是在汀九拍攝。（圖片來源：東方新地）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 當日天氣仍然相當寒冷，身穿薄質婚紗的Stephy，不時捲縮著身體，導演一喊cut，小方在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上。
當日天氣仍然相當寒冷，身穿薄質婚紗的Stephy，不時捲縮著身體，導演一喊cut，小方在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上。（圖片來源：東方新地）

方力申、 鄧麗欣 收工即抱抱

說回《獨家試愛》壓軸一幕 ，一場簡單戲份，由下午一直拍至天黑，NG 8次，Stephy仍然谷極谷唔出眼淚，最後更要滴眼藥水及靠小方背著鏡頭做反應，導演才勉強收貨。導演一喊cut，小方如常在眾目睽睽下，一手搶過Stephy助手手中的外套，小心翼翼地為Stephy披上，夫妻檔拍戲，愛郎又如斯緊張自己，難怪Stephy開心到喊極喊唔出。

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 導演滿意地嗌收工，小方蹦跳著跑到Stephy身邊，Stephy向小方投以感激嘉許眼神。小方心領神會地緊擁Stephy，一切盡在不言中！
導演滿意地嗌收工，小方蹦跳著跑到Stephy身邊，Stephy向小方投以感激嘉許眼神。小方心領神會地緊擁Stephy，一切盡在不言中！（圖片來源：東方新地 ）

好不容易把Stephy的戲份拍完，輪到補拍小方的close up落淚戲份，小方培養好感情，不消一分鐘便漲紅了臉濠哭起來，豆大的淚水一滴滴沿眼角淌下，導演隨即滿意地嗌收工，小方蹦跳著跑到Stephy身邊，Stephy向小方投以感激嘉許眼神。小方心領神會地緊擁Stephy，一切盡在不言中！直至助手發現有記者，兩人才迫於無奈分開。

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 輪到補拍小方的close up落淚戲份，小方培養好感情，不消一分鐘便漲紅了臉濠哭起來，豆大的淚水一滴滴沿眼角淌下，導演隨即滿意地嗌收工。
輪到補拍小方的close up落淚戲份，小方培養好感情，不消一分鐘便漲紅了臉濠哭起來，豆大的淚水一滴滴沿眼角淌下，導演隨即滿意地嗌收工。（圖片來源：東方新地 ）

鬧市手拖手

鏡頭前，小方與Stephy應導演要求，溫馨地頭碰頭，鏡頭後，為免Stephy落樓梯時滑倒，小方有風度地為Stephy握裙襬及整理頭飾，拍攝完畢，小方知道記者欲追訪Stephy，即特意命保母車司機以保母車攔截本刊記者的座駕，好讓Stephy離開，關愛之情盡溢於言表，說是沒關係也沒人相信。當時《獨》片邀請傳媒探班，小方與Stephy公然攞正牌親熱，更在傳媒要求下手拖手合照，然而，合照後小方卻避忌地即時彈開，無私顯見私！

飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 傳媒探班，小方與Stephy攞正牌親熱，更在傳媒要求下手拖手合照。
傳媒探班，小方與Stephy攞正牌親熱，更在傳媒要求下手拖手合照。（圖片來源：東方新地）
飯戲攻心 免費 鄧麗欣 泳照 水著 飯戲攻心 plt 鄧麗欣 泳照 水著 性感 飯戲攻心 plt 39歲鄧麗欣 泳照 二人又於銅鑼灣百德新街拍攝一場逛街戲份，十指緊扣拍拖行街，好不甜蜜！
二人又於銅鑼灣百德新街拍攝一場逛街戲份，十指緊扣拍拖行街，好不甜蜜！（圖片來源：東方新地）

方力申2021年回應網民求翻撻：我無諗過追番佢喎﹗ 網民：唔怪得叫小方

鄧麗欣（Stephy）同王子（邱勝翔）之前結束三年姊弟戀，網民即起哄方力申和鄧麗欣復合﹗方力申曾在訪問中自爆將與Stephy的信物放夾萬，似是對舊情念念不忘。被網民起哄復合，方力申出席活動時，揚言冇打算追番Stephy，更爆被對方unfollow所以大家不是朋友，被網民彈冇風度﹗

常見問題

「Double May」係咩意思？

「Double May」據聞是跟一個台灣流傳的笑話有關⋯⋯詳見：林明禎被笑係Double May？

《飯戲攻心》要睇多幾次先會明？

導演陳詠燊表示電影暗藏至少10大隱喻，等待大家發掘，不少網民指「睇漏咗」，要入場睇多幾次先，一齊嚟睇下……詳見：導演大爆電影當中9大訊息

撰文：東方新地圖片來源：鄧麗欣FB，東方新地、張繼聰FB

讀者留言

熱門文章

 