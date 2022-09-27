飯戲攻心︱陳詠燊親解戲內七大彩蛋 原來致敬過呢兩部港產片

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，票房已衝破4000萬，暫時成為2022年最高票房華語片第2位，陳詠燊見到作品叫好叫座，自然加碼繼續大爆電影中各種觀眾不知道的大小事，最近他就揭開當中彩蛋，原來更致敬兩套舊作品！