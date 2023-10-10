香港人在北京｜31歲吳若希首集勁搶戲 大玩睡衣色誘慘遭陳展鵬拒絕！
加密貨幣騙案超應景
網友笑指：「一年前拍好的劇集，預言『加密貨幣』出事，仲要係『律師』出事！」事實上，林作做過律師，之前又捲入JPEX騙案，更高調地在中環娛樂行被警方拘捕並帶回警署，通宵調查。今次涉事款項暫時預計達15.22億元，不少人表示信錯人而血本無歸。而一直指會為苦主爭取公道的林作，亦同劇中飾演律師的吳若希有相似遭遇，唯一分別是吳若希無被捕！
真假老婆輪流出場
另外，飾演騙徒是陳展鵬現實中的太太單文柔，驚喜客串上陣。起初陳展鵬與吳若希深信投資加密貨幣可以賺大錢，更一度加碼投資，更計劃好退休後生活。不過，看到新聞報道發現有加密貨幣騙案，本來陳展鵬與吳若希更嘲笑受騙者：「邊有人咁蠢㗎」、「蠢都唔緊要，仲要衰貪心」、「貪心都唔緊要呀，無理由蠢成咁」、「越蠢就越貪心，越貪心就越蠢」，誰不知原來自己就係苦主之一，認真慘呀！
對此展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe選完港姐之後就畀我私有化咗，佢其實一直都好想拍劇，亦都係我嘅小fans，好希望可以同我合作。」談到兩公婆未能同框，展鵬坦言老婆有點失望，身為愛妻號的他不忘搞笑慰妻謂：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」問到太太拍攝前有否向他取經？
陳展鵬吳若希報《慌張西望》
昨晚另一爆笑場口，是被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和Jinny接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。談到相關場口，Jinny受訪時笑言：「呢場戲我哋睇劇本時已經忍唔住笑！我哋拍嘅時候唔係諗點樣搞笑，而係諗用咩聲線去演呢場戲，有諗過要唔要扮某啲人把聲，最後我哋就揀咗用鴨仔聲。」
吳若希首度擔正女一 網友讚演得自然
首度合作便默契十足的兩人，昨日還上演一場爆笑色誘戲，以性感睡衣上陣的Jinny搔首弄姿色誘展鵬，惟不解風情的展鵬以學習普通話及疲倦為由，拒絕Jinny之餘還為她披上外套說：「開咗冷氣呀，因住攝親呀，早啲休息啦！」
對於吳若希首度擔正女一，不少網友表示：「我覺得吳若希做呢個角色幾啱， 第一次做主角算做得好好。」、「吳若希演得好自然，有台型」、「個人覺得搵Mayanne做應該會好啲」。
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