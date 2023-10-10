香港人在北京｜31歲吳若希首集勁搶戲 大玩睡衣色誘慘遭陳展鵬拒絕！

TVB新劇《香港人在北京》昨晚（9日）首播，劇情講述因好運而連升幾級變高層的陳展鵬，本來工作穩定，婚姻美滿。不過陳展鵬劇中任職律師的太太吳若希因為誤信客戶，投資加密貨幣而受騙，損失慘重！有網友發現劇情與近日JPEX風波離奇巧合，只播了一集就即封神劇！