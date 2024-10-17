譚俊彥張曦雯情深一吻 道明宋翹愛情戒指重現 觀眾淚目

在最新一集的《企業強人》中，譚俊彥飾演的道明終於找回了多年前打算送給張曦雯飾演的宋翹的戒指。這枚戒指不僅是一件珍貴的物品，更是道明對宋翹深情的證明。「當道明發現這枚戒指被宋翹珍而重之地保留著，他心中不禁湧起感動與懷念。」這一幕深深打動了觀眾，讓他們感受到了道明對宋翹的愛意，同時也回想起了他們之間的美好時光。

