動漫展2026｜盤點9大靚女Cosplayer！日韓台美女參戰 大派超進擊福利
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一年一度香港動漫展2026正式開鑼，場內除了限量珍藏模型外，最吸睛莫過於一眾來自世界各地兼坐擁龐大粉絲群嘅靚女Coser。今次大會陣容鼎盛吸引日港台韓代表齊集會展，當中有人更挑戰極限連續五天性感上陣，以下為大家逐一介紹！
盤點9大靚女Coser
1）IG：gracekirara ，擁有15.1萬位粉絲，以動畫《機動戰士鋼彈SEED》角色艦長瑪琉拉米亞斯登場。
2）IG：kinakina_m.a.d，擁有2.3萬位粉絲，亦係人氣地下偶像。
3）IG：seohwyl，擁有15萬位粉絲，韓國代表強勢登場，她預告一連數天會換上三套不同服飾同大家見面，當中包括熱門射擊遊戲《勝利女神：妮姬》人氣角色阿妮斯。
4） IG：jiajiiia 佳佳，擁有34.7萬位粉絲，台灣代表佳佳向廣大粉絲表示：「一直都很想來香港和大家見面，這次終於有機會了。」這不僅是她首次出席香港動漫展，更是其職業生涯中首度挑戰連續參與五天大型展覽活動。
5）IG：mono_nanase.770，擁有11.6萬位粉絲，亦係香港「少女偶像」之一。
6）IG：deerchann，擁有14.1萬位粉絲，綽號「鹿兒」，曾經係香港女電競手兼模特兒，現為知名實況主 。
7）IG：yuuyaya_kuromiya ，綽號黒宮幽夜，擁有3.5萬位粉絲，亦係地下偶像之一。
8）IG：namyau_2，綽號藍幽，擁有10.2萬位粉絲，修讀護理學系畢業，亦係超過7年經驗的Twitch主播。
9）IG：hattie_cos，擁有33.9萬位粉絲，韓國代表，精通日文及英文，憑藉精緻五官與超高還原度服裝成為全場焦點。
圖片來源：IG@gracekirara、IG@kinakina_m.a.d、IG@seohwyl、IG@jiajiiia、IG@mono_nanase.770、IG@deerchann、IG@yuuyaya_kuromiya、IGyuuyaya_kuromiya、IG@namyau_2、IG@hattie_cos資料或影片來源：原文刊於新假期