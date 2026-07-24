動漫展2026｜盤點9大靚女Cosplayer！日韓台美女參戰 大派超進擊福利

一年一度香港動漫展2026正式開鑼，場內除了限量珍藏模型外，最吸睛莫過於一眾來自世界各地兼坐擁龐大粉絲群嘅靚女Coser。今次大會陣容鼎盛吸引日港台韓代表齊集會展，當中有人更挑戰極限連續五天性感上陣，以下為大家逐一介紹！