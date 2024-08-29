70歲富商鄔友正開小紅書 網民熱議當年「二女爭夫」事件 翁嘉穗終成妻
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70歲的富商鄔友正最近在小紅書上開設了帳號，積極與內地網民進行互動。他在一次發文中提到，雖然自己在67歲才開始學習舞蹈，但他的舞技已經超越了他的舞蹈助理。現在，他正積極練習唱歌，希望能夠進軍幕前，參加《中年好聲音》系列。「希望有一日可以參加TVB的中年好聲音獲獎，更希望有一日我可以做我歌星朋友的演唱會嘉賓！」
網民關注「鄔公奇案」
然而，網民的關注點仍然集中在過去轟動一時的「鄔公奇案」上。鄔友正曾是1997年《香港小姐競選》的贊助商之一。當年的冠軍翁嘉穗和亞軍李明慧原本情同姊妹，但在1998年爆發了「二女爭夫」事件。鄔友正與李明慧的戀情曝光後，兩人宣布將於兩個月後閃婚。但當李明慧出國公幹期間，鄔友正卻被媒體拍到與翁嘉穗十指緊扣約會。鄔友正當時解釋，向李明慧求婚只是出於貪玩，而翁嘉穗則聲稱自己才是鄔友正的「正印女友」。李明慧哭訴自己是被橫刀奪愛的一方，並自爆收了鄔友正120萬掟煲費，最終平息怒火。翁嘉穗和鄔友正於1999年在美國拉斯維加斯結婚，並聲言要花一千萬控告曾公開批評過他們的藝人誹謗。
鄔友正回應網民提問
近日，當有網民問鄔友正為何選擇翁嘉穗而不是李明慧時，鄔友正大方回應：「緣分天注定，冇得揀！」他還提到，不僅是冠、亞軍，連當年奪得季軍的佘詩曼也曾捲入與他的緋聞中。鄔友正強調：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心嚇就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」
圖片來源：TVB