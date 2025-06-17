香港小姐回顧｜17歲學生妹Yoyo問准校長拖篋參選 近況曝光 IG相氣質似足蔡潔

新一屆港姐面試快將進行，回顧去年《2024香港小姐競選》鼓勵17至27歲佳麗報名參加，第二輪面試中「青春擔當」17歲Yoyo就備受網友關注！其實歷年香港小姐年齡下限都係 17歲，過往多屆都有在學少女參選，就算未當選都引起唔少話題，以下為大家盤點歷屆年輕港姐人選！