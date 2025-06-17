香港小姐回顧｜17歲學生妹Yoyo問准校長拖篋參選 近況曝光 IG相氣質似足蔡潔
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新一屆港姐面試快將進行，回顧去年《2024香港小姐競選》鼓勵17至27歲佳麗報名參加，第二輪面試中「青春擔當」17歲Yoyo就備受網友關注！其實歷年香港小姐年齡下限都係 17歲，過往多屆都有在學少女參選，就算未當選都引起唔少話題，以下為大家盤點歷屆年輕港姐人選！
1）Yoyo鄭芷瑤（17歲）：中五生問准校長先參選
《2024香港小姐競選》港姐中最年輕的參賽者一定非17歲的Yoyo莫屬。Yoyo去年就讀中五已經決定參選港姐。當被問到學校是否同意參賽，Yoyo就點頭指有問過校長，家人亦支持自己參賽。雖然未能成功入圍，不過已累積不少人氣，她的IG有超過4萬Follower，擔任不少日台系寫真模特兒。
Yoyo中學畢業 分享美好時光
Yoyo今年中六畢業，對學校、團隊都好有歸屬感，所以last day將校服俾同學、朋友、老師寫滿晒留言，對佢嚟講係一份好珍貴嘅收藏品：「呢件寫滿晒字嘅校服對我嚟講係青春最珍貴嘅見證，相信日後睇返呢一件校服，都會諗起呢一啲中學嘅美好時光。」
Yoyo亦好鍾意挑戰自我，所以參加好多唔同嘅活動同比賽，嘗試好多未做過嘅挑戰，最近仲突破自己學煮飯，解鎖新技能。隨住年齡增長，我哋好多時候會對未做過嘅事卻步，Yoyo就認為要大膽做自己鍾意嘅事：「好多嘢試咗未必一定得，但係唔試就一定冇機會！」
25強不入 Yoyo分享心聲
Yoyo參加2024年香港小姐選舉，雖止步25強，但她在IG分享參選心路，坦言「報名個一刻真係鼓起咗好大勇氣」，圓小時候幻想成為港姐的夢想。她表示這一個多月「真係學識左好多嘢！都見識到唔少新事物」，最開心是結識「超靚超nice」的佳麗及感謝工作人員的悉心照顧。Yoyo感動於網民的寵愛與意見，承諾「以後努力去改善自己嘅問題」，並將全力備戰DSE，盼日後再展光芒 。
圖片來源：yoyoyiu._、TVB、SSWagger、IG@jackykycai、IG@yoyoyiu._資料或影片來源：原文刊於新假期