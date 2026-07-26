香港小姐湘遇記｜三大佳麗突圍而出！譚雅文為團隊犧牲反串劍俠？

《香港小姐湘遇記》最新外景考驗，12位佳麗換上古裝進行旅拍，即時有黑馬跑出！2號李澤欣（Scarlett）、4號譚雅文（Tiffany）及5號魏欣（Etherine）表現突出，有人構思主題，有人犧牲自己反串，展現超強領袖風範，究竟她們的表現有幾搶鏡？