香港小姐湘遇記｜三大佳麗突圍而出！譚雅文為團隊犧牲反串劍俠？
廣告
《香港小姐湘遇記》最新外景考驗，12位佳麗換上古裝進行旅拍，即時有黑馬跑出！2號李澤欣（Scarlett）、4號譚雅文（Tiffany）及5號魏欣（Etherine）表現突出，有人構思主題，有人犧牲自己反串，展現超強領袖風範，究竟她們的表現有幾搶鏡？
佳麗換仙氣漢服旅拍 考驗合作擺甫士
在節目《香港小姐湘遇記》的「旅拍考驗」環節中，12位佳麗需要換上仙氣十足的漢服，並根據製作組指定的「躍動美」、「魅惑美」及「仙氣美」三大主題，與組員合作擺出最貼題的動作。這個考驗除了講求個人美態，更重視佳麗之間的合作性和創意，成為了今屆佳麗首次展現實力的舞台，當中數位佳麗的表現尤其亮眼，成功突圍而出。
4號譚雅文犧牲反串劍俠 獲讚義氣姐姐
在眾多佳麗中，4號譚雅文（Tiffany）的表現最令人驚喜。她化身「義氣姐姐」，眼見小組抽到的「仙氣」主題難以發揮，主動提議以「仙俠」意念代替，希望能夠取長補短。為了團隊的整體效果，Tiffany更犧牲自己「反串」做劍俠，將突顯其他組員的機會放在首位，其顧全大局的團隊精神被大讚「相當抵得諗」，展現出非凡的領袖風範。
2號李澤欣5號魏欣領軍 各展所長勁搶Fo
除了譚雅文，另外兩位佳麗亦展現出領軍才能。2號李澤欣（Scarlett）在小組構思甫士時，主動提出「蝴蝶」的Idea，為團隊的拍攝帶來清晰方向。而面對難度最高的「魅惑美」主題，5號魏欣（Etherine）亦臨危不亂，挺身而出成為小組的「魅惑」領軍人物，帶領組員完成挑戰。此外，1號袁絲珩（Bernice）亦零偶像包袱，在鏡頭前扮鬼臉扮「雞泡魚」，同樣成功搶鏡，表現令人印象深刻。
網民睇好三大黑馬：「譚雅文好有大將之風！」
幾位佳麗的亮眼表現引起網民關注，不少人看好她們成為今屆黑馬。有網民留言大讚：「4號譚雅文好有大將之風！為咗團隊犧牲，抵讚！」、「反串劍俠好有型，好期待佢之後表現。」其他佳麗亦獲好評：「2號李澤欣好有諗頭，蝴蝶idea應該好靚。」、「5號魏欣carry『魅惑』主題，唔簡單，有料到！」、「今年啲佳麗好似好有火花，唔再係花瓶！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期