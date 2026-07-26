香港小姐湘遇記｜馮盈盈抽中「魅惑美」大受打擊！變緊張大師出口又出手？

《2026香港小姐競選》外景節目《香港小姐湘遇記》最新一集，師姐馮盈盈（FYY）帶隊遇上高難度挑戰，竟大受打擊化身「緊張大師」！她被拍到在場邊出口又出手，場面一度混亂，相反師姐陳懿德卻做足功課勁貼心，究竟現場發生了甚麼事？