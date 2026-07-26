香港小姐湘遇記｜馮盈盈抽中「魅惑美」大受打擊！變緊張大師出口又出手？
師姐帶隊破解三大焦慮 FYY抽中難題「魅惑美」
《香港小姐湘遇記》日前安排12位佳麗遠赴湖南衡陽，展開古風旅拍。節目組安排三位港姐師姐馮盈盈、陳懿德及黃嘉雯分別帶領三組佳麗，破解她們的「體態焦慮」、「口才焦慮」及「容貌焦慮」。在「旅拍考驗」環節中，三組佳麗換上仙氣漢服後，需根據抽到的主題「躍動美」、「魅惑美」及「仙氣美」合作擺出甫士。其中由馮盈盈帶領的B組不幸抽中難度最高的「魅惑美」，令現場氣氛瞬間變得緊張。
馮盈盈大受打擊變緊張大師 陳懿德做足功課勁貼心
面對「魅惑美」這個高難度主題，師姐馮盈盈顯得大受打擊，更即時化身「緊張大師」。在組員擺甫士期間，FYY被拍到在旁焦急地「出口又出手」從旁指導，陣仗相當大，可見她對今次考驗極為上心。相比之下，另一位師姐陳懿德則表現得非常貼心，原來她事前已為自己小組的佳麗做足功課，進行「膚色分析」，以確保她們挑選的漢服顏色能完全突顯各人優點，與FYY的緊張表現形成強烈對比。
港姐師姐分組大檢閱 三隊人馬各有任務
今次分組中，三位師姐的任務各有不同。陳懿德率領的Team A，成員包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）及12號湯家琳（Caris），主要目標是解決佳麗的「體態焦慮」。馮盈盈率領的Team B，成員有3號李澄晴（Chorie）、5號魏欣（Etherine）、9號周芳姿（Gracia）及10號陳梓穎（Cecilia），主力解決「口才焦慮」。而黃嘉雯率領的Team C，則帶領4號譚雅文（Tiffany）、6號盧蔚晴（Jasmine）、8號鄧匡閔（Ada）及11號顏懿菲（Agnes），專注處理「容貌焦慮」。
網民熱議師姐表現：「FYY真性情！」
節目播出後，網民隨即熱烈討論兩位師姐截然不同的帶隊風格。不少網民力撐馮盈盈，認為她表現真我：「FYY真係好肉緊，睇得出佢好想隊員贏！」、「緊張大師好可愛，夠真性情！」、「有佢喺度氣氛即刻唔同晒。」亦有網民大讚陳懿德細心：「陳懿德好細心，做足功課，呢啲先係好領隊。」、「跟到德德呢啲師姐真係幸福。」、「兩個師姐風格完全唔同，咁樣先好睇！」