香港小姐2025｜21歲落選佳麗怒轟不公黑幕 自稱冇背景被恰 網民1原因反撐TVB
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《香港小姐2025》面試程序正進行得如火如荼，7月4日的第二輪面試中，一批初選佳麗已經遭到淘汰。其中一位落選佳麗21歲的Arinna公開控訴大會安排不公，疑似遭遇選美黑幕，引起廣泛關注。
香港小姐2025｜落選佳麗Arinna怒轟不公黑幕
現年25歲的Arinna現居韓國，就讀當地大學多媒體課程。她為參選特意返港應試，卻未能晉身第二輪。當她發現TVB官網公布的面試名單中，竟有海外佳麗首次現身於第二輪，她隨即在帖文下留言不滿：「又話上星期二一定要現場出現嘅？我改咗機票返嚟㗎喎…明蝦我啲冇背景嘅人。」
落選佳麗Arinna嬲爆：以後聽到三色台更加反胃
其後更進一步發文控訴，自己明明被通知「無得網上面試，一定要親身返港」，如今卻發現有人第二輪才初次露面，質疑安排不一致，直言：「知道呢啲大公司一定有黑幕，但係親身經歷都係會好無力。」她更以「三色台」稱呼TVB，指自己本身已對其無好感，今次經歷更令觀感「大打折扣」，坦言「從今以後聽到三色台個名更加會反胃」。
雖有網民為TVB解畫，指早於6月中高層已赴海外與合作夥伴會見海外佳麗，並指歷屆選舉亦曾有線上面試安排，惟Arinna堅稱「佢同我講冇」，繼續質疑背後有操作空間。
Threads發文分享心路歷程
Arinna其實在初選後曾於社交平台分享參賽心路歷程，當時語氣正面樂觀，獲過千網民讚好。她自我介紹為土生土長的香港人，大學才移居韓國，參選目的純粹希望在畢業前爭取不同機會，並坦言「呢個係一個難得嘅課堂，亦為我嘅人生點綴」。她亦提到關注社會議題如動物權益及性暴力問題，希望未來能透過更大平台為香港發聲：「如果我想喺大啲嘅平台代表香港，唔知得唔得呢？」
網民反而撐TVB：同入選仲有好大距離
不過不少網民看完Arinna的控訴後，反而一面倒力撐TVB，認為她的外貌與「冠軍相」仍有一段距離，落選屬正常情況，並不構成所謂黑幕。有網民直言：「唔係話醜，但同入選港姐仲有好大段距離」、「吓，有咁嘅自信都講得出，咁都唔使選啦，直接頒個冠軍畀你啦」、「你最大優點係唔知醜」、「你如果入圍先至叫有黑幕啦」、「呢個樣去選viutv一定有獎」，反應相當直接。
圖片來源：IG@kiu._0921、Threads@kiu._0921、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期