港姐2026｜泳衣照出爐逐個睇！「翻版李嘉欣」最新狀態震驚網民 5號最吸睛
大熱「翻版李嘉欣」2號李澤欣曾被批豐滿 終於收身成功
大熱佳麗李澤欣（Scarlet）一向自認是「為食一族」，但今日穿上泳裝後明顯判若兩人，腰部線條玲瓏有致，全無贅肉。她坦言這段期間積極節食兼做運動，成效顯著。不過她在受訪時自爆難忍口，笑稱在前一晚晚宴期間替其他佳麗吃了不少，但強調「每樣只係食一啖」。她認為修身是必須，但最重要是舒服地減，「如果唔係選美，依家嘅身形已經好適合，唔會刻意減」，又指有自信便靚。她更透露見到鄧匡閔一星期減3公斤的驚人進步後，忍不住要求對方介紹健身教練，可見佳麗之間的良性競爭相當激烈。
5號魏欣上圍豐滿展現獨特身材優勢
屬纖瘦一族的5號魏欣今次穿泳裝上鏡，直言比上次更有自信，面對鏡頭也自然不少。被問到上圍較豐滿的話題，她大方回應「每個人嘅身材都有自己特色」，展現出成熟自信的一面。不過她並未因此自滿，表示希望再加把勁操練腹肌，雙肩及手臂亦可以再多操肌肉，務求以最完美的體態迎接決賽。同屬纖瘦組的顏懿菲則透露媽咪擔心她參賽後會再瘦，提醒她「唔好再瘦喇」，又笑言自己跟麥美恩師姐一樣本身都有酒凹，希望能增加上半身肌肉。
12號湯家琳自嘲跳舞似機械人才藝表演另有打算
搞笑擔當湯家琳被問到跟上次泳裝表現比較，她笑稱自己在應對記者方面有進步，「起碼唔會尷尬」，而肚上的水荳印亦已消退不少。早前大會發放12位佳麗大跳手勢舞的拉票短片，有網民指她跳起來似機械人，湯家琳毫不介意，更自嘲「我覺得我係嚟搞笑嘅」。被問到有否向同樣走搞笑路線的師姐麥美恩取經，她笑言「有，我都鍾意搞笑」，但強調才藝表演應突出佳麗優雅一面，因此先收起搞笑，不會選擇跳舞作為才藝環節。
網民熱議佳麗身材變化反應兩極
12位佳麗的泳裝照曝光後隨即引起網民熱議，不少人大讚李澤欣收身成效驚人，「腰線靚到唔似真」，亦有人讚魏欣身材比例極佳，上圍優勢明顯。湯家琳的搞笑性格同樣獲得不少支持，有網民留言「佢好真，唔造作」。另一邊廂，亦有網民關注周芳姿體重上升的情況，認為距離決賽時間緊迫，擔心她能否及時調整狀態。整體而言，佳麗們為決賽付出的努力有目共睹，究竟誰能在決賽夜脫穎而出，成為一大懸念。