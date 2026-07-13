港姐2026｜泳衣照出爐逐個睇！「翻版李嘉欣」最新狀態震驚網民 5號最吸睛

《2026香港小姐競選》12位佳麗今日遠赴從化廣東溫泉賓館進行泳裝外景拍攝，統一穿上黑色兩件頭泳衣大曬操練成果。大熱佳麗李澤欣成功收身腰線玲瓏有致，上圍豐滿的魏欣自信大增，而搞笑擔當湯家琳更自嘲「係嚟搞笑」，佳麗們備戰決賽的狀態令人期待。