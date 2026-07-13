港姐2026｜泳衣照出爐逐個睇！「翻版李嘉欣」最新狀態震驚網民 5號最吸睛

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《2026香港小姐競選》12位佳麗今日遠赴從化廣東溫泉賓館進行泳裝外景拍攝，統一穿上黑色兩件頭泳衣大曬操練成果。大熱佳麗李澤欣成功收身腰線玲瓏有致，上圍豐滿的魏欣自信大增，而搞笑擔當湯家琳更自嘲「係嚟搞笑」，佳麗們備戰決賽的狀態令人期待。

大熱「翻版李嘉欣」2號李澤欣曾被批豐滿 終於收身成功

大熱佳麗李澤欣（Scarlet）一向自認是「為食一族」，但今日穿上泳裝後明顯判若兩人，腰部線條玲瓏有致，全無贅肉。她坦言這段期間積極節食兼做運動，成效顯著。不過她在受訪時自爆難忍口，笑稱在前一晚晚宴期間替其他佳麗吃了不少，但強調「每樣只係食一啖」。她認為修身是必須，但最重要是舒服地減，「如果唔係選美，依家嘅身形已經好適合，唔會刻意減」，又指有自信便靚。她更透露見到鄧匡閔一星期減3公斤的驚人進步後，忍不住要求對方介紹健身教練，可見佳麗之間的良性競爭相當激烈。

香港小姐 李澤欣 2號 李澤欣 Scarlett（圖片來源：TVB）
2號 李澤欣 Scarlett（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 24歲的李澤欣以香港中文大學碩士畢業生身份亮相，自我介紹時展現十足自信（圖片來源：TVB）
24歲的李澤欣以香港中文大學碩士畢業生身份亮相，自我介紹時展現十足自信（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 不過穿上泳裝亮相時，她的下圍較為豐滿。（圖片來源：TVB）
不過穿上泳裝亮相時，她的下圍較為豐滿。（圖片來源：TVB）

5號魏欣上圍豐滿展現獨特身材優勢

屬纖瘦一族的5號魏欣今次穿泳裝上鏡，直言比上次更有自信，面對鏡頭也自然不少。被問到上圍較豐滿的話題，她大方回應「每個人嘅身材都有自己特色」，展現出成熟自信的一面。不過她並未因此自滿，表示希望再加把勁操練腹肌，雙肩及手臂亦可以再多操肌肉，務求以最完美的體態迎接決賽。同屬纖瘦組的顏懿菲則透露媽咪擔心她參賽後會再瘦，提醒她「唔好再瘦喇」，又笑言自己跟麥美恩師姐一樣本身都有酒凹，希望能增加上半身肌肉。

香港小姐 李澤欣 5號 魏欣 Etherine（圖片來源：TVB）
5號 魏欣 Etherine（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 （圖片來源：IG@xtherinee）
（圖片來源：IG@xtherinee）

12號湯家琳自嘲跳舞似機械人才藝表演另有打算

搞笑擔當湯家琳被問到跟上次泳裝表現比較，她笑稱自己在應對記者方面有進步，「起碼唔會尷尬」，而肚上的水荳印亦已消退不少。早前大會發放12位佳麗大跳手勢舞的拉票短片，有網民指她跳起來似機械人，湯家琳毫不介意，更自嘲「我覺得我係嚟搞笑嘅」。被問到有否向同樣走搞笑路線的師姐麥美恩取經，她笑言「有，我都鍾意搞笑」，但強調才藝表演應突出佳麗優雅一面，因此先收起搞笑，不會選擇跳舞作為才藝環節。

香港小姐 李澤欣 12號 湯家琳 Caris（圖片來源：TVB）
12號 湯家琳 Caris（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 湯家琳跳手勢舞舞姿生硬，非常爆笑（圖片來源：TVB）
湯家琳跳手勢舞舞姿生硬，非常爆笑（圖片來源：TVB）

網民熱議佳麗身材變化反應兩極

12位佳麗的泳裝照曝光後隨即引起網民熱議，不少人大讚李澤欣收身成效驚人，「腰線靚到唔似真」，亦有人讚魏欣身材比例極佳，上圍優勢明顯。湯家琳的搞笑性格同樣獲得不少支持，有網民留言「佢好真，唔造作」。另一邊廂，亦有網民關注周芳姿體重上升的情況，認為距離決賽時間緊迫，擔心她能否及時調整狀態。整體而言，佳麗們為決賽付出的努力有目共睹，究竟誰能在決賽夜脫穎而出，成為一大懸念。

香港小姐 李澤欣 1號 袁絲珩 Bernice（圖片來源：TVB）
1號 袁絲珩 Bernice（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 3號 李澄晴 Chorie（圖片來源：TVB）
3號 李澄晴 Chorie（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 4號 譚雅文Tiffany（圖片來源：TVB）
4號 譚雅文Tiffany（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 6號 盧蔚晴 Jasmine（圖片來源：TVB）
6號 盧蔚晴 Jasmine（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 7號 楊媛媛 Vera（圖片來源：TVB）
7號 楊媛媛 Vera（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 8號 鄧匡閔 Ada（圖片來源：TVB）
8號 鄧匡閔 Ada（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 9號 周芳姿 Gracia （圖片來源：TVB）
9號 周芳姿 Gracia （圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 10號 陳梓穎 Cecilia（圖片來源：TVB）
10號 陳梓穎 Cecilia（圖片來源：TVB）
香港小姐 李澤欣 11號 顏懿菲 Agnes（圖片來源：TVB）
11號 顏懿菲 Agnes（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、IG@xtherinee資料或影片來源：原文刊於新假期

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