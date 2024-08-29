2024香港小姐 江美儀為1事指責「係咪咁樣做嘢㗎？」 候選佳麗爆喊
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在最新一集的「2024香港小姐女遊記」中，候選港姐們換上泳衣，接受江美儀的專業指導，學習如何在鏡頭前展現他們的完美體態。視后江美儀、港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟Jessie、10號吳芷靖Clary和13號程姜月Dolores玩轉新加坡。
今集她們還會拜訪「新加坡梅艷芳」所開設的食店，候選佳麗們不僅品嘗了美食，還聽到了老闆孃從歌手轉行成為食店老闆孃的動人故事，老闆孃甚至現場演唱了一曲，令人印象深刻。然而，在旅程的尾聲，一位候選佳麗突然無法抑制自己的情緒，爆喊出來，讓現場氣氛一度十分感人。
江美儀泳衣拍攝祕訣
在這一集中，江美儀不僅教授候選港姐如何在泳衣照中展現自信，還分享了她的專業拍攝技巧，讓每位佳麗都能在鏡頭前展現最佳狀態。這次的食店探訪不僅讓候選佳麗們大開眼界，也讓她們聽到了一段不同尋常的轉行故事。老闆孃的即席演唱更是為這次的探訪增添了不少色彩。
候選佳麗情緒爆發一幕
旅程最後一站，大家乘坐遊覽船觀賞夜景並盡訴心中情，美儀姐以過來人身份提點三位佳麗：「你哋三個畀我感覺太依賴人，每次都會提你哋去邊、執好啲妝同衫，因為你哋好似遊魂咁，唔記得拎呢樣唔記得拎嗰樣，係咪咁樣做嘢㗎？」1號陳紫佟聞言爆喊：「對唔住，我會改善，會再認真啲！」大家即時送抱抱安慰她，美儀姐再解釋：「我好想你哋三個拎冠亞季，我恨鐵不成鋼呀！」美儀姐並非「百彈齋主」，她會逐一點評三位佳麗的優點。
圖片來源：TVB