2024香港小姐 江美儀為1事指責「係咪咁樣做嘢㗎？」 候選佳麗爆喊

在最新一集的「2024香港小姐女遊記」中，候選港姐們換上泳衣，接受江美儀的專業指導，學習如何在鏡頭前展現他們的完美體態。視后江美儀、港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟Jessie、10號吳芷靖Clary和13號程姜月Dolores玩轉新加坡。

