香港小姐2025｜許詠詩背景起底 英國碩士畢業 被封選美常客 揭退選亞姐真相

在2025年的香港小姐競選中，首輪面試於今日（24日）在電視城熱鬧舉行。本屆競選以「Do You Wanna Be…」為主題，吸引了眾多年齡介乎17至27歲的佳麗參與，她們將爭奪這一年度的香港小姐頭銜。其中曾經參選過環球小姐香港區的許詠詩（Joyce）原來有「選美常客」稱號！