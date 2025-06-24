香港小姐2025｜許詠詩背景起底 英國碩士畢業 被封選美常客 揭退選亞姐真相
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在2025年的香港小姐競選中，首輪面試於今日（24日）在電視城熱鬧舉行。本屆競選以「Do You Wanna Be…」為主題，吸引了眾多年齡介乎17至27歲的佳麗參與，她們將爭奪這一年度的香港小姐頭銜。其中曾經參選過環球小姐香港區的許詠詩（Joyce）原來有「選美常客」稱號！
許詠詩學歷背景起底 活躍選美圈
現年26歲的許詠詩，擁有英國Marketing碩士學位，去年毅然跳出舒適圈，轉型為企業家，目前正積極籌備自創美妝集合品牌，展現出色商業眼光。翻查許詠詩社交平台發現，她是選美圈的熟面孔，身材Fit健美，IG上多張比堅尼靚照吸睛，展現性感魅力，令人期待她未來面試表現。
曾參加亞洲小姐 大爆退選真相
在面試過程中，Joyce對進入五強抱有同樣的信心。除了曾參選環球小姐外，Joyce還曾報名參加《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》。去年，她在一次媒體訪問中提到曾退出亞姐競選的原因，她說：「有啲人casting嘅時候冇出現過，我覺得所有嘢好模糊，考慮咗眾多原因所以退出。」
圖片來源：TVB、IG@joyce_hhws資料或影片來源：原文刊於新假期