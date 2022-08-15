香港小姐｜02年季軍胡家惠重提被封最醜港姐 一句回應獲讚大方得體靚過冠軍
香港小姐｜胡家惠 剖白當年奪得季軍原因
02年港姐胡家惠（Cathy）選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」，但最終她仍在不被看好情況下捧走季軍，今年適逢胡家惠奪季20周年，她在社交網發文感嘆：「過去20年人生猶如坐過山車一般，我經歷嘅事情可以拍40集連續劇。咁多年來一直有人話我係最醜樣嘅港姐之一。其實我從來冇話過自己靚，如果我靚，我應該贏冠軍。贏得季軍係因為19歲嘅我有智慧同口才，表現夠淡定。」
隔空力撐被指豬扒、醜樣師妹
胡家惠特別講到多年來參選香港小姐的佳麗都飽受批評：「一直以來聽到好多人對香港小姐嘅評論，又話豬扒又話醜樣等等，其實我想講要參選真係好需要勇氣同堅持。我記得當年壓力太大、每日綵排時間非常長、屋企距離電視城又好遠，最終由96磅跌到得返89磅。去塞班島拍攝外景之前係一個活動意外暈倒入院，發燒104度住咗一星期沒有退燒。醫生唔畀我出院，爹哋媽咪要我退選。」其言論被指隔空反擊林作的「港姐豬扒論」。
決賽前綵排已抽到攞季軍
原來胡家惠當年差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，她說：「好想知道自己嘅能力去到邊，最後順利進入決賽，決賽當日綵排抽到我攞季軍。只係綵排一次，所以我唔識得行一條唔入三甲、要返入後台嘅路。我同自己講：今晚嘅表現一定要好好，因為我唔識行返入去，結果最後真係畀我贏到季軍。」
笑對傳媒報道：認真便輸了
最後胡家惠用一句「自己參選入到三甲先批評人」來反擊批評她的人：「傳媒當年又話我人緣差、英文差、冇friend。仲畀咗C1我大事宣傳。之後我代表香港去日本參加國際小姐，贏得國際友誼小姐殊榮。52個來自不同國家的佳麗都投票畀我。香港傳媒又馬上報道胡家惠人緣好，忽然英語佳。所以話呢，認真便輸了。都係嗰句：評論人哋嘅自己參選入到三甲先批評人，如果係男人嘅，下世投胎入到三甲再批評。」
獲網民大讚：靚過冠軍林敏俐
網友睇完胡家惠這篇「20周年回顧」的發文後，紛紛留言大讚她：「果然係香港小姐，大方得體」、「時間證明一切，妳內外都靚」、「決賽個日你問答環節相當出色」、「當年覺得你靚過冠軍林敏俐」、「當時覺得你呢個短頭髮仲靚過冠軍」、「20年都係一個樣無變過」、「原來你就係我20年前，對住電視機話：『咦，呢個女仔幾靚喎！』嗰個」等等。
即睇2022香港小姐《小城美誌》邢慧敏X胡家惠大排檔約會：
胡家惠 曾入無綫主持兒童節目
現年39歲的胡家惠當年奪得港姐季軍及國際小姐選舉的友誼小姐獎後，曾簽約無綫18個月，期間主持過兒童節目《精靈智多kid》。約滿後胡家惠卻選擇淡出娛樂圈，去進進修酒店管理學位，之後曾做過空姐、公關及市場銷售等工作。她曾在訪問中笑言自己無拍過劇，所以無劇癮，加上不時都有上節目做分享同接受訪問，所以感覺好似自己一直無離開過娛樂圈一樣。
因老公出軌患上躁鬱症
2011年胡家惠創業做老闆，又在同年嫁給了拍拖多年的室内設計師邱仲平（Allen），並先後誕下兩女Charlotte和Christy。但到了2016年，胡家惠陀著細女時，卻發現老公出軌，令她一度患上躁鬱症，並曾多次企圖自殺，最後她選擇以自然療法治癒，並於2018年與當時老公離婚。
再婚升呢做劉太
到2019年，胡家惠遇上現任老公Manfred Lau，開始展開新戀情，今年6月，二人拉埋天窗，胡家惠即在社交網開心宣布升呢為劉太。近年胡家惠專注發展個人事業，除了做美容生意外，又大sell健康食品，在疫市下，胡家惠的健康食品生意營業額更升達十倍，前年在王賢誌提名下，她更獲頒發「傑出青年女企業家」獎。而且兩個女女都被網民大讚好靚女！