香港小姐｜02年季軍胡家惠重提被封最醜港姐 一句回應獲讚大方得體靚過冠軍

2002港姐季軍胡家惠（Cathy）早已淡出幕前多年，轉為經營美容和健康食品的生意，近日她難得再度出山，為無綫新一屆香港小姐競選拍攝節目《小城美誌》，日前她更有感而發，大談20年前選港姐時被封為「最醜樣港姐之一」的感受，並直言自己過去20年的人生經歷，足以拍一部40集的連續劇。