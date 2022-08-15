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香港小姐｜02年季軍胡家惠重提被封最醜港姐 一句回應獲讚大方得體靚過冠軍

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2002港姐季軍胡家惠（Cathy）早已淡出幕前多年，轉為經營美容和健康食品的生意，近日她難得再度出山，為無綫新一屆香港小姐競選拍攝節目《小城美誌》，日前她更有感而發，大談20年前選港姐時被封為「最醜樣港姐之一」的感受，並直言自己過去20年的人生經歷，足以拍一部40集的連續劇。

香港小姐｜胡家惠 剖白當年奪得季軍原因

02年港姐胡家惠（Cathy）選美期間曾被傳媒形容爲「女版許願」，但最終她仍在不被看好情況下捧走季軍，今年適逢胡家惠奪季20周年，她在社交網發文感嘆：「過去20年人生猶如坐過山車一般，我經歷嘅事情可以拍40集連續劇。咁多年來一直有人話我係最醜樣嘅港姐之一。其實我從來冇話過自己靚，如果我靚，我應該贏冠軍。贏得季軍係因為19歲嘅我有智慧同口才，表現夠淡定。」

香港小姐 胡家惠話自己真心睇好刑慧敏有機會入三甲。
胡家惠話自己真心睇好刑慧敏有機會入三甲。（圖片來源：[email protected] Wu）
香港小姐 胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲。
胡家惠20年前參選港姐時，只得19歲。（圖片來源：[email protected] Wu）

隔空力撐被指豬扒、醜樣師妹

胡家惠特別講到多年來參選香港小姐的佳麗都飽受批評：「一直以來聽到好多人對香港小姐嘅評論，又話豬扒又話醜樣等等，其實我想講要參選真係好需要勇氣同堅持。我記得當年壓力太大、每日綵排時間非常長、屋企距離電視城又好遠，最終由96磅跌到得返89磅。去塞班島拍攝外景之前係一個活動意外暈倒入院，發燒104度住咗一星期沒有退燒。醫生唔畀我出院，爹哋媽咪要我退選。」其言論被指隔空反擊林作的「港姐豬扒論」。

香港小姐2022 今早10點林作準時踩場。
早前林作因為公開批評港姐係「豬扒」，而收到無綫律師信指其涉誹謗，之後在今屆港姐首輪面試時，林作曾帶住裕美親自踩場，向無綫挑機。（圖片來源：[email protected]

決賽前綵排已抽到攞季軍

原來胡家惠當年差點就退選，但她覺得有多達數千人參加初選，她能夠成功入圍絕不容易，因此她懇求父母讓她繼續選下去，她說：「好想知道自己嘅能力去到邊，最後順利進入決賽，決賽當日綵排抽到我攞季軍。只係綵排一次，所以我唔識得行一條唔入三甲、要返入後台嘅路。我同自己講：今晚嘅表現一定要好好，因為我唔識行返入去，結果最後真係畀我贏到季軍。」

香港小姐 2002年度香港小姐12 位晉身決賽的佳麗左起）：關伊彤、楊康寧、保采芬、余詩韻、葉凱茵、林敏俐、鐘子淇、蔡潔雯、胡家惠、李珮瑜、左慧琪、嘉碧儀。
2002年度香港小姐12 位晉身決賽的佳麗（左起）：關伊彤、楊康寧、保采芬、余詩韻、葉凱茵、林敏俐、鐘子淇、蔡潔雯、胡家惠、李珮瑜、左慧琪、嘉碧儀。（圖片來源：新傳媒照片庫）

笑對傳媒報道：認真便輸了

最後胡家惠用一句「自己參選入到三甲先批評人」來反擊批評她的人：「傳媒當年又話我人緣差、英文差、冇friend。仲畀咗C1我大事宣傳。之後我代表香港去日本參加國際小姐，贏得國際友誼小姐殊榮。52個來自不同國家的佳麗都投票畀我。香港傳媒又馬上報道胡家惠人緣好，忽然英語佳。所以話呢，認真便輸了。都係嗰句：評論人哋嘅自己參選入到三甲先批評人，如果係男人嘅，下世投胎入到三甲再批評。」

香港小姐 當年胡家惠曾代表香港去日本參加國際小姐競選，最終贏得國際友誼小姐獎。
當年胡家惠曾代表香港去日本參加國際小姐競選，最終贏得國際友誼小姐獎。（圖片來源：[email protected] Wu）

獲網民大讚：靚過冠軍林敏俐

網友睇完胡家惠這篇「20周年回顧」的發文後，紛紛留言大讚她：「果然係香港小姐，大方得體」、「時間證明一切，妳內外都靚」、「決賽個日你問答環節相當出色」、「當年覺得你靚過冠軍林敏俐」、「當時覺得你呢個短頭髮仲靚過冠軍」、「20年都係一個樣無變過」、「原來你就係我20年前，對住電視機話：『咦，呢個女仔幾靚喎！』嗰個」等等。

香港小姐 有網民讚當年覺得胡家惠靚過冠軍林敏俐中）。
有網民讚當年覺得胡家惠靚過冠軍林敏俐（中）。（圖片來源：新傳媒照片庫）

即睇2022香港小姐《小城美誌》邢慧敏X胡家惠大排檔約會：

胡家惠 曾入無綫主持兒童節目

現年39歲的胡家惠當年奪得港姐季軍及國際小姐選舉的友誼小姐獎後，曾簽約無綫18個月，期間主持過兒童節目《精靈智多kid》。約滿後胡家惠卻選擇淡出娛樂圈，去進進修酒店管理學位，之後曾做過空姐、公關及市場銷售等工作。她曾在訪問中笑言自己無拍過劇，所以無劇癮，加上不時都有上節目做分享同接受訪問，所以感覺好似自己一直無離開過娛樂圈一樣。

香港小姐 2002年的港姐三甲胡家惠左）、林敏俐中）和左慧琪右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。
2002年的港姐三甲胡家惠（左）、林敏俐（中）和左慧琪（右），曾一齊拍過無綫2003年月曆。（圖片來源：新傳媒照片庫）
香港小姐 胡家惠曾指自己現時要忙生意又要忙湊女，因此無意再做幕前。
胡家惠曾指自己現時要忙生意又要忙湊女，因此無意再做幕前。（圖片來源：[email protected] Wu）

因老公出軌患上躁鬱症

2011年胡家惠創業做老闆，又在同年嫁給了拍拖多年的室内設計師邱仲平（Allen），並先後誕下兩女Charlotte和Christy。但到了2016年，胡家惠陀著細女時，卻發現老公出軌，令她一度患上躁鬱症，並曾多次企圖自殺，最後她選擇以自然療法治癒，並於2018年與當時老公離婚。

香港小姐 胡家惠曾因老公出軌患上躁鬱症，最後她選擇結束7年婚姻，獨力湊大兩女。
胡家惠曾因老公出軌患上躁鬱症，最後她選擇結束7年婚姻，獨力湊大兩女。（圖片來源：[email protected] Wu）
香港小姐 胡家惠兩個女兒現時分別年約10歲和5歲，細女Christy早前幼稚園畢業，即將升上小學。
胡家惠兩個女兒現時分別年約10歲和5歲，細女Christy早前幼稚園畢業，即將升上小學。（圖片來源：[email protected] Wu）

再婚升呢做劉太

到2019年，胡家惠遇上現任老公Manfred Lau，開始展開新戀情，今年6月，二人拉埋天窗，胡家惠即在社交網開心宣布升呢為劉太。近年胡家惠專注發展個人事業，除了做美容生意外，又大sell健康食品，在疫市下，胡家惠的健康食品生意營業額更升達十倍，前年在王賢誌提名下，她更獲頒發「傑出青年女企業家」獎。而且兩個女女都被網民大讚好靚女！

香港小姐 胡家惠現任老公Manfred被傳媒封為「翻版孫耀威」。
胡家惠現任老公Manfred被傳媒封為「翻版孫耀威」。（圖片來源：[email protected] Wu）
香港小姐 Manfred對胡家惠兩個女兒視如己出，一家四口不時在社交網貼相大晒幸福。
Manfred對胡家惠兩個女兒視如己出，一家四口不時在社交網貼相大晒幸福。（圖片來源：[email protected] Wu）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Wu、新傳媒照片庫

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