《2025香港小姐競選決賽》1982年港姐亞軍鄺美雲華麗登場 「超甜CP」曾展望葉蒨文奉旨「放閃」炒熱氣氛？
由電視廣播有限公司主辦，全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選決賽》，將於本周日（31日）晚8點翡翠台現場直播，官方昨晚（25日）發布最新宣傳片，宣布今屆司儀以及嘉賓，超強陣容令人非常期待！
超甜CP同台放閃
今屆決賽的司儀陣容星光熠熠，除了錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥等資深藝人外，最令人驚喜的是近日憑熱播綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升的「超甜CP」曾展望GM和葉蒨文Sophie。這對備受觀眾喜愛的情侶檔將以特別嘉賓身份「放閃」炒熱氣氛，為港姐決賽增添浪漫元素。由於二人在節目《女神配對計劃》中人氣高企，不少忠實觀眾都表示極度期待他們在港姐舞台上會擦出怎樣的新火花，相信他們的甜蜜互動將會是決賽當晚的一大看點。
豪華嘉賓陣容助陣
決賽當晚的嘉賓陣容同樣不容小覷，張敬軒、衛蘭及李治廷將會演唱助陣，為港姐決賽增添音樂元素。最特別的是，1982年香港小姐亞軍鄺美雲將會華麗登場，這位昔日港姐的出現，不僅象徵著港姐傳統的延續，也為年輕一代的參賽者提供了珍貴的經驗分享機會。整個節目的規格和陣容，都顯示出TVB對今年港姐競選的重視程度。
網民反應相當熱烈司儀及嘉賓陣容增添話題性
對於今屆港姐的司儀及嘉賓陣容，網民反應相當熱烈。不少網民對麥美恩的主持表現給予正面評價，大讚她能夠控制整個場面，避免出現冷場情況：「麥美恩真係成熟了很多，依家能夠控制整個大場面了」。然而，也有部分網民認為她的聲線過於嘈吵：「麥美恩嘈到令人感到煩躁」、「又嘈又爭野講，每一句尾都拖長咁叫」。。而「超甜CP」曾展望GM和葉蒨文的首次合作，更是讓網民充滿期待，紛紛留言表示：「終於可以睇到佢哋一齊主持」、「期待佢哋會點樣放閃」。亦有不少網民對於嘉賓表演相當期待：「軒公正wor！」、「竟然仲有鄺美雲」整個司儀及嘉賓陣容的配搭，無疑為今年港姐決賽增添了更多話題性和觀賞價值。
